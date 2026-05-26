Elezioni Reggio, Falcomatá: ‘Chiamato Cannizzaro, senza esito. Troverà un comune risanato’

'Auguri a Cannizzaro, Troverà un comune risanato, una macchina amministrativa pronta, società di servizi in salute e un piano delle opere pubbliche in corso che consentirà alla nostra città di vedere tante opere concluse nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", le parole di Falcomatà

“Ho provato a telefonare, senza esito in realtà, al neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per complimentarmi con lui e fargli l’in bocca al lupo per quella che è l’esperienza più vera e intensa per chi fa politica: fare il Sindaco.

Conosco bene questi momenti e immagino possa essere abbastanza preso.

Troverà un comune risanato, una macchina amministrativa pronta, società di servizi in salute e un piano delle opere pubbliche in corso che consentirà alla nostra città di vedere tante opere concluse nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.

Attraverso un post sui social, Falcomatà commenta l’elezione di Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria, con il centrodestra che ha vinto in modo larghissimo la competizione elettorale.

“Ringrazio i consiglieri uscenti e faccio un grosso in bocca al lupo anche ai consiglieri eletti, molti dei quali alla loro prima esperienza in consiglio comunale, rivedo in alcuni di loro la stessa emozione che provavo anche io al mio debutto in consiglio comunale nel 2011.

Auguri di buon lavoro anche ai presidenti e ai neo consiglieri di circoscrizione che finalmente ritornano ad essere “vivaio” politico per tanti giovani appassionati della nostra città. Ho avuto la fortuna di vivere anche questa esperienza nel lontanissimo 2007, giusto per ricordarmi quanto sono invecchiato : )

Buon lavoro anche ai consiglieri di centrosinistra eletti in Avs e in Casa Riformista. Consentitemi un augurio particolare anche ai candidati e ai consiglieri eletti nelle liste del Partito Democratico, ma soprattutto in Svolta e Reset, che si confermano due storiche realtà cittadine di impegno civico al servizio del territorio.

Il ringraziamento maggiore va però a Mimmo Battaglia che ha portato a termine la consiliatura con impegno e risultati e che ha onorato questa campagna elettorale rimanendo sui temi e affrontando le questioni nel merito con quel garbo e quello stile che lo contraddistinguono e che non dovrebbero mai mancare in politica.

In bocca al lupo Reggio, in bocca al lupo a tutti noi”, conclude l’ex sindaco e oggi consigliere regionale del Pd.