‘La forza sia con te’: cronaca di una missione in Ucraina

Mercoledi 27 maggio, ore 10.30, alla presenza degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ten. Col. Familiari di Melito Porto Salvo, il Circolo Meli ospiterà Andrea Iacomini, Portavoce Nazionale dell’UNICEF Italia, per un incontro dedicato al suo ultimo libro, “La forza sia con te” (People).

Il libro, che ha già riscosso un eccezionale successo di pubblico raggiungendo la quarta ristampa, approda sullo Stretto dopo essere stato presentato alla Camera dei Deputati e al Parlamento Europeo, superando il traguardo delle cento tappe in tutta Italia.

L’ultima opera di Iacomini non rappresenta solo una testimonianza letteraria, ma un concreto atto di impegno civile: l’autore ha infatti scelto di devolvere integralmente i propri diritti d’autore ai programmi d’emergenza dell’UNICEF per l’infanzia in Ucraina, trasformando ogni copia venduta in aiuto diretto per i bambini vittime del conflitto.

Il racconto: tra macerie e resilienza

In un’epoca in cui la guerra rischia di essere percepita come un male inevitabile, “La forza sia con te” restituisce una dimensione umana e cruda alla cronaca bellica.

Il titolo trae ispirazione dall’ironia tragica di un’app per gli allarmi aerei che, al termine di ogni pericolo, rassicura gli utenti con questa frase; Iacomini attraversa un Paese ferito ma pulsante, raccogliendo le storie di chi resiste: dal suono di un pianoforte nella notte ai bambini che, nelle sue parole, “sognano di dormire, invece che dormire per sognare”.

È un viaggio fatto di silenzi, sguardi e gesti di dignità che dimostrano come la vera forza risieda nella capacità di restare umani anche sotto le esplosioni.

In un’epoca in cui la guerra rischia di essere percepita come un male inevitabile, “La forza sia con te” restituisce una dimensione umana e cruda alla cronaca bellica. Il titolo trae ispirazione dall’ironia tragica di un’app per gli allarmi aerei che, al termine di ogni pericolo, rassicura gli utenti con questa frase; Iacomini attraversa un Paese ferito ma pulsante, raccogliendo le storie di chi resiste: dal suono di un pianoforte nella notte ai bambini che, nelle sue parole, “sognano di dormire, invece che dormire per sognare”. È un viaggio fatto di silenzi, sguardi e gesti di dignità che dimostrano come la vera forza risieda nella capacità di restare umani anche sotto le esplosioni. L’Autore: una vita in prima linea

Andrea Iacomini (Roma, 1974), giornalista e Portavoce UNICEF dal 2012, è tra i volti più autorevoli nella documentazione delle crisi umanitarie. Per il suo instancabile impegno, è stato insignito del “Premio Internazionale Ignazio Silone”. La sua attività di sensibilizzazione lo ha portato a visitare oltre 1.000 città italiane dal 2019, dialogando costantemente con le nuove generazioni sui diritti dell’infanzia. Già autore di successi come “Buona strada” e “Il giorno dopo”, Iacomini unisce oggi la sua esperienza nei teatri di crisi (Siria, Iraq, Libia) a un’incessante opera di divulgazione presso i massimi vertici istituzionali.