Reggio, inaugura un nuovo negozio di prodotti tipici: un inno alla calabresità

Quante volte abbiamo desiderato tornare ai sapori genuini della nostra infanzia, riscoprendo la Calabria in ogni piatto, in ogni aroma, in ogni gusto? Nei giorni scorsi, a Reggio Calabria, è stato inaugurato un nuovo negozio che porta con sé l’autenticità e la passione della nostra terra, offrendo un’esperienza senza compromessi, dove ogni prodotto è il risultato di una tradizione che non si è mai persa.

Il negozio, situato in via delle Libertà, 30D, di fronte alla chiesa di San Brunello, è molto più di un semplice punto vendita: è un angolo di Calabria dove i sapori locali si incontrano con l’amore per le tradizioni gastronomiche. La titolare, con il supporto della sua famiglia, ha deciso di avviare questa avventura per offrire alla città un luogo dove ogni giorno è possibile trovare il meglio dei prodotti tipici calabresi, autentici e genuini.

Un viaggio nei sapori autentici

All’interno del negozio, i clienti possono immergersi in un vero e proprio viaggio sensoriale grazie ad una selezione esclusiva di prodotti tipici calabresi: salumi, formaggi, panini farciti alla calabrese, piatti pronti, ortofrutta ed una curata selezione di amari e vini locali. Ma ciò che rende questo negozio davvero speciale è la presenza delle passate di pomodoro “Soverato” e “Cicala”, autentiche rarità che, grazie alla passione e alla dedizione dei produttori locali, arrivano direttamente sulle tavole dei reggini.

Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, l’inaugurazione è stata un successo straordinario. L’entusiasmo e i sorrisi dei partecipanti hanno reso l’evento unico, testimoniando quanto sia forte il desiderio di riscoprire i sapori autentici della Calabria. La titolare ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo sogno, sottolineando che ogni piccolo gesto ha avuto un’importanza fondamentale per il successo di questa nuova impresa familiare.

Un ambiente accogliente e familiare

L’allestimento dell’evento è stato curato nei minimi dettagli da Zia Mary Eventi, che ha aggiunto quel tocco di eleganza che ha reso l’atmosfera ancora più accogliente e calda, proprio come una casa che sa di famiglia. Ogni angolo del negozio invita i visitatori a entrare, a scoprire e a lasciarsi conquistare dai profumi e dai colori della Calabria.

Un punto di riferimento per la città

Con il suo mix di tradizione e innovazione, questo nuovo negozio si propone di diventare un punto di riferimento non solo per i residenti, ma per tutta la città di Reggio. Un luogo dove l’autenticità è di casa e dove ogni prodotto racconta una storia di passione, amore per la terra e rispetto per le tradizioni. È un invito a riscoprire i sapori che fanno parte di noi e che, ogni giorno, arricchiscono la nostra vita.

