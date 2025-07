Noleggio auto in Calabria: semplice e sicuro con EcoHub

Un punto di riferimento per chi cerca un servizio di noleggio auto in Calabria professionale, personalizzato e in linea con i nuovi stili di vita

Negli ultimi anni il modo di vivere l’auto è profondamente cambiato. Sempre più persone, aziende e professionisti scelgono il noleggio come alternativa intelligente all’acquisto, alla ricerca di soluzioni flessibili, sostenibili e senza sorprese. Ma trovare un partner affidabile, capace di unire esperienza, consulenza e presenza sul territorio, non è sempre facile.

In Calabria, una delle realtà che meglio interpreta questa evoluzione è EcoHub, il primo hub di mobilità sostenibile del Sud, con sede a Reggio Calabria. Nato come business unit della storica F.lli Barillà, con oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive, EcoHub è oggi un punto di riferimento per chi cerca un servizio di noleggio auto in Calabria professionale, personalizzato e in linea con i nuovi stili di vita.

La forza di due grandi partnership: Ayvens e Leasys

A rendere ancora più solida la proposta di EcoHub sono le partnership ufficiali con Ayvens (nata dall’unione di ALD Automotive e LeasePlan) e Leasys, brand del gruppo Stellantis. Due nomi che non hanno bisogno di presentazioni nel mondo della mobilità a noleggio.

Queste collaborazioni strategiche permettono a EcoHub di offrire soluzioni complete e competitive, grazie a un accesso diretto alle flotte nazionali e ai servizi avanzati di due leader europei del settore.

Ayvens e Leasys, infatti, garantiscono veicoli sempre aggiornati, tecnologia di bordo all’avanguardia e formule contrattuali chiare, senza sorprese.

Con EcoHub, ogni cliente – privato o azienda – può accedere a una gamma ampia di servizi, come:

◻ Noleggio a breve termine : (da 1 a 29 giorni) per chi ha bisogno di un’auto solo per qualche giorno, che sia per turismo, eventi o lavoro

: (da 1 a 29 giorni) per chi ha bisogno di un’auto solo per qualche giorno, che sia per turismo, eventi o lavoro ◻ Noleggio a medio termine : (da 1 a 12 mesi) pensato per chi cerca flessibilità senza impegni a lungo termine. Ideale per Start up, lavoro temporaneo, trasferte prolungate, lavori stagionali

: (da 1 a 12 mesi) pensato per chi cerca flessibilità senza impegni a lungo termine. Ideale per Start up, lavoro temporaneo, trasferte prolungate, lavori stagionali ◻ Noleggio a lungo termine: (da 2 a 6 anni) per aziende e privati che vogliono dimenticarsi di bollo, assicurazione e manutenzione, con la comodità di un canone mensile tutto incluso

Una presenza radicata sul territorio per risposte immediate

A differenza delle grandi piattaforme online, EcoHub opera con un approccio umano e territoriale: qui ogni cliente ha un nome, una storia, un bisogno specifico. Dalla consulenza iniziale fino alla gestione del contratto, tutto avviene in maniera diretta e trasparente.

Essere presenti fisicamente a Reggio Calabria, a pochi passi dalla stazione centrale, significa anche essere un punto di riferimento reale, facilmente raggiungibile, dove ricevere assistenza immediata o semplicemente chiarire dubbi.

In più, per agevolare il cliente in ogni fase, EcoHub offre servizi aggiuntivi come il noleggio con consegna a domicilio, supporto post-noleggio, pratiche agevolate e assistenza tecnica certificata. Tutto questo, con il vantaggio di poter contare su un team che conosce bene il territorio, le sue criticità e le sue potenzialità.

La Calabria che guida il cambiamento

EcoHub non è solo una realtà imprenditoriale, ma una visione di mobilità nuova, attenta all’ambiente e vicina alle esigenze reali delle persone. La vendita e promozione di veicoli elettrici,

l’attenzione alle giovani generazioni con il progetto EcoHub Young e la proposta di microcar XEV per 16enni, sono solo alcuni esempi dell’impegno costante verso una mobilità più etica e consapevole.

In un’epoca in cui la transizione ecologica è una priorità, scegliere EcoHub significa affidarsi a un partner che non si limita a noleggiare auto, ma accompagna i cittadini, passo dopo passo, verso un futuro più responsabile.