Finale playoff, il Palacalafiore risponde presente per la Viola – FOTO

Atmosfera delle grandi occasioni al palazzetto di Pentimele per gara 1 tra Redel Viola e Felice Scandone Avellino

Il PalaCalafiore di Reggio Calabria si è acceso questa sera per gara 1 della finale playoff tra la Redel Viola e la Felice Scandone Avellino.

Pubblico numeroso al palazzetto di Pentimele

Tanti tifosi neroarancio hanno raggiunto il palazzetto di Pentimele per sostenere la squadra di casa nell’ultimo step verso il sogno promozione in Serie B Nazionale.

Un appuntamento sentito, con il pubblico reggino pronto a spingere la Viola in una delle gare più importanti della stagione.

Bandierine e battimani per caricare la Viola

Per l’occasione la società ha distribuito ai tifosi bandierine e bastoni battimani gonfiabili, colorando gli spalti e rendendo l’atmosfera del PalaCalafiore ancora più calda.

Il colpo d’occhio sugli spalti ha accompagnato l’ingresso in campo delle due squadre, con il pubblico di casa chiamato a recitare un ruolo importante nella spinta verso la promozione.

Presente anche il tifo irpino

Sugli spalti anche una nutrita rappresentanza di tifosi della Felice Scandone Avellino, arrivati a Reggio Calabria per seguire la propria squadra in questa prima sfida della finale playoff.

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Una cornice di pubblico importante per una gara che vale tanto e che apre la serie decisiva della stagione.