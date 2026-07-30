Ponte sullo Stretto, Salvini al Cda della Stretto di Messina – VIDEO

Il Ponte sullo Stretto di Messina darà vita ad un sistema di trasporti sostenibile che oltre a rilanciare le potenzialità socioeconomiche di Calabria e Sicilia, servirà a snellire il traffico merci e gli spostamenti di milioni di persone in tempi più rapidi e con meno impatto per l’ambiente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini ha presenziato all’apertura dei lavori del Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina, presieduto da Maurizio Basile.

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Il Vicepremier ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro della Stretto di Messina guidata dall’AD Pietro Ciucci e ha ribadito che l’obiettivo prioritario è realizzare un’opera che qualificherà positivamente l’intero Paese.