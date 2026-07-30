Comitato di Gestione AdSP: ‘Nuove risorse per lo sviluppo dei porti calabresi’

Paolo Piacenza annuncia nuovi fondi per i porti di Vibo Valentia e Corigliano-Rossano, tra sicurezza, infrastrutture, servizi portuali e concessioni marittime

Si è riunito nel pomeriggio il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, presieduto dal presidente Paolo Piacenza, per l’esame e l’approvazione di una serie di provvedimenti strategici destinati a sostenere lo sviluppo e l’efficienza dei porti ricadenti nella circoscrizione dell’Ente.

Approvata la variazione di assestamento del Bilancio 2026

Al centro della seduta è stata approvata all’unanimità la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2026, finalizzata a garantire la copertura finanziaria di interventi sopravvenuti e ritenuti prioritari, con particolare attenzione alle esigenze dei porti decentrati.

In tale ambito, sono stati stanziati 200.000 euro per il porto di Corigliano-Rossano, destinati agli interventi tecnici necessari alla rimozione del relitto presente nel bacino portuale, operazione indispensabile per ripristinare le migliori condizioni di sicurezza e piena operatività dello scalo.

Ulteriori 150.000 euro sono stati destinati al porto di Vibo Valentia Marina per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione dell’intervento denominato “Realizzazione del prolungamento del molo sopraflutto”, opera strategica finalizzata al potenziamento infrastrutturale del porto e al miglioramento della sua capacità operativa.

Entrate, spese e concessioni demaniali marittime

Complessivamente, la variazione di assestamento di bilancio registra maggiori entrate per 1.686.786,65 euro e maggiori spese per 1.686.786,65 euro, determinando un valore definitivo delle entrate pari a 26.370.820,41 euro e delle spese pari a 101.911.494,65 euro. Il disavanzo, pari a 75.540.674,24 euro, trova integrale copertura mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2025, pari a 128.900.497,23 euro.

Nel corso della seduta, il Comitato ha inoltre esaminato i pareri espressi dall’Autorità in merito alle istanze di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni alle imprese portuali operanti nei porti della circoscrizione, nonché le richieste di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime.

Particolare rilievo ha assunto l’approvazione, all’unanimità, della richiesta di concessione demaniale marittima suppletiva presentata dalla società CADI S.r.l. nel porto di Vibo Valentia Marina, relativa a un’area della banchina Fiume. La concessione consentirà alla società di realizzare il servizio di rifornimento delle unità da diporto, contribuendo al rafforzamento dell’offerta portuale dedicata alla nautica da diporto.

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