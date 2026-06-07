Finale playoff, la Viola si gioca la promozione: al Palacalafiore la sfida con Avellino 

Mancano ormai poche ore alla palla a due sul parquet del PalaCalafiore. Stasera, alle ore 19:00, i riflettori si accenderanno sulla sfida tra la Redel Viola e la Felice Scandone Avellino, Gara 1 della finalissima playoff di Serie B Interregionale.

Un appuntamento cruciale, il più importante dell’intera stagione, che mette in palio il pass per il salto nella Serie B Nazionale.

I neroarancio arrivano al match di stasera dopo il lungo e tortuoso percorso di una regular season equilibrata e avvincente, e al termine di playoff contro avversari ambiziosi e insidie ad ogni possesso palla. Il team reggino è cresciuto sia come gruppo che nelle varie individualità, e la gara di stasera è il coronamento del duro lavoro di un’annata in attesa della ciliegina finale.

Il cammino e il roster della Felice Scandone Avellino

A contendere la promozione ai ragazzi di coach Cadeo sarà una delle formazioni più quadrate ed esperte dell’intero panorama interregionale. La Scandone Avellino ha chiuso la stagione regolare piazzandosi al secondo posto del Girone E, con un ruolino di marcia di 20 successi e 6 sconfitte. Nei playoff la formazione irpina ha mostrato i muscoli, sbarazzandosi in sequenza di Messina, Cagliari e Matera, archiviando le ultime due serie con un perentorio 2-0 che ne testimonia l’eccellente stato di forma.

La guida tecnica di coach Titto Carone può contare su un organico profondo e ricco di alternative. In cabina di regia brilla Antonio Cioppa (classe 1999), playmaker moderno che abbina intelligenza tattica, ottime percentuali balistiche e una spiccata propensione al sacrificio difensivo. Sul perimetro l’esperienza è garantita dall’ala bresciana Andrea Scanzi, veterano con un passato importante tra Serie B e A2, affiancato dal confermatissimo Fabio Stefanini, elemento di assoluta affidabilità e già pilastro del roster nella passata stagione.

Sotto le plance la Scandone esibisce i 197 centimetri del dinamico italo-brasiliano Bruno Duranti, giocatore estremamente versatile capace di giostrare sia da ala forte che da esterno. Il volto dei campani è cambiato radicalmente a gennaio grazie a due innesti di categoria superiore: l’esterno classe 1998 Flavio Gay, arrivato dalla B Nazionale dopo i trascorsi a Capo d’Orlando e la promozione in A2 a Pescara, e il pivot triestino Andrea Donda (classe 1999), gigante d’area con alle spalle presenze nella massima serie italiana.

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A completare le rotazioni e garantire intensità alla panchina irpina ci saranno i vari Vitale, Iannicelli, Ragusa e Cantone.

Arbitri della serata i signori Matteo Rossini di Manerbio (BS) e Vincenzo Luppino di Cucciago (CO). Gara 1 sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.