City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Finale playoff, Cadeo: ‘Con Avellino ci aspettano partite di grande intensità’

"Marco Laganà sarà valutato domani probabilmente con degli esami strumentali" il tecnico fa il punto sul team neroarancio e l'avversario campano

03 Giugno 2026 - 15:52 | di Redazione

cadeo redel viola

Mancano ormai pochissimi giorni all’attesissima Gara 1 della finale playoff di Serie B Interregionale tra la Redel Viola Reggio Calabria e la Felice Scandone Avellino.

Sul parquet del PalaCalafiore ci si giocherà il traguardo più prestigioso della stagione: la promozione diretta in Serie B Nazionale. Alla vigilia del match, coach Giulio Cadeo ha fatto il punto sullo stato di forma della squadra, la gestione fisica dei ragazzi e le insidie tattiche rappresentate dagli irpini.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico neroarancio:

La gestione fisica dopo la serie con Angri

“Prima cosa, ci siamo anche riposati. L’avevo detto dopo Angri, dovevo mantenerlo. Ma ci sta, ci vuole. Non sono i premi questi, questo ci tengo a dirlo. Con lo staff medico e atletico, si è fatta una valutazione del carico di lavoro che i ragazzi hanno dovuto sopportare negli ultimi 25 giorni, come le altre squadre. E quindi, sia mentalmente che fisicamente, abbiamo pensato di fare uno stop comunque anche attivo, ma non di basket. Questa invece è una settimana classica, e la prepariamo come una partita di campionato. Con la differenza che è la finale“.

L’intensità della finale e l’importanza di Gara 1

“Quello che sarà la partita non lo so, perché se guardo indietro tutte le finali, ogni partita è diversa. Quindi non so che partita uscirà. So che saranno partite con grande intensità, con grande determinazione perché arrivati a questo punto queste caratteristiche non possono mancare. Staremo a vedere, perché ci troveremo sicuramente in un ambiente ancora più carico, e questo ha portato dei benefici alla nostra squadra. E speriamo di averlo anche questa volta. L’importanza di Gara 1? Anche questo sarà da vedere. Se vinceremo sarà 1-0 ma non finisce la serie, comunque vada”.

Le condizioni fisiche di Marco Laganà

Marco Laganà sarà valutato domani probabilmente con degli esami strumentali. Si è sottoposto veramente a tutto quello che lo staff medico poteva fare. Lui è stato bravo a seguire lo staff, e lo staff come al solito, non solo con Marco, ma in tutta la stagione, è sempre stato presente. Quindi nei prossimi giorni sapremo a che punto è il suo recupero”.

Il cammino nei playoff e il valore degli avversari

“Una delle cose che ho detto ai ragazzi quando dovevamo incontrare Angri è non dimentichiamoci che questa è una squadra, così com’è, che ha eliminato Monopoli. Poi, essendo giocatori giovani, devono crescere, e c’è uno step sempre per tutti. E Angri l’ha fatto. Di Angri mi hanno impressionato in particolar modo nessuno e tutti. Si è creata una situazione dove tutti quanti sono riusciti a dare quello che potevano dare in quel momento, e l’han dato bene. Insieme sono riusciti poi a ottenere un risultato, che è la cosa bella della pallacanestro”.

L’analisi tattica della Felice Scandone Avellino

“Ogni finale è una partita diversa, con epiloghi diversi. La Scandone è una squadra completa, ma in più di una partita, dopo sette minuti, c’è un quintetto totalmente diverso, e non capisci qual è veramente il quintetto base. Noi non siamo tanto diversi, l’abbiamo dimostrato quest’anno. Siamo ‘lunghi’ anche noi. Abbiamo qualità diverse, siamo due squadre diverse tatticamente e tecnicamente. Bisognerà riuscire a trovare, come lo faranno loro, dove possono inserirsi e trovare i punti deboli dell’altro”.

Leggi anche

L’appello ai tifosi neroarancio

“Quest’anno c’è stato sempre un incremento di pubblico. Io non sono scaramantico per niente. Quindi è benissimo che vengano tante persone per la prima volta. Le aspettiamo“.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

PalacalafiorePallacanestro ViolaReggio Calabria Basket

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?