City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

La Redel Viola chiama a raccolta il popolo neroarancio: al PalaCalafiore arriva Avellino

La società comunica le info relative al Ticketing per Gara 1 della Finale Playoff

02 Giugno 2026 - 08:57 | Comunicato Stampa

Fiusco Viola

Grande attesa in città per GaraUno della Finale Play Off per la Promozione in B nazionale.
La Redel incontrerà al PalaCalafiore la Scandone Avellino in una serie al meglio delle 3 partite.

La società comunica le info relative al Ticketing:

Biglietto Costo Unico Parterre e Tribuna

  • Intero 10 euro > 18 anni
  • Ridotto 5 euro > 13 anni fino a 17 anni
  • Posto  a sedere Under 12  1 euro
  • Settore Ospiti Posto Unico: intero 10 euro, ridotto 5 euro

I posti in parterre saranno disponibili fino ad esaurimento.

La promozione Voucher Scuola prevede il cambio del Voucher in Biglietteria entro sabato 6 e vale per il ritiro di un gratuito studente con l’acquisto contestuale di un biglietto ridotto accompagnatore al costo di 5 euro.

Biglietti online su Go2, rivenditore ufficiale Bcenters via Sbarre Centrali RC, al seguente LINK.

Leggi anche

Richiesta accrediti operatori Media Tv e Testate a ufficiostampa@pallacanestroviola.it entro venerdì 5 alle ore 12.00.

È il momento che vale una stagione: tutti al Palazzo!

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

PalacalafiorePallacanestro ViolaReggio Calabria Basket

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?