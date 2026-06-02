La Redel Viola chiama a raccolta il popolo neroarancio: al PalaCalafiore arriva Avellino
La società comunica le info relative al Ticketing per Gara 1 della Finale Playoff
02 Giugno 2026 - 08:57 | Comunicato Stampa
Grande attesa in città per GaraUno della Finale Play Off per la Promozione in B nazionale.
La Redel incontrerà al PalaCalafiore la Scandone Avellino in una serie al meglio delle 3 partite.
La società comunica le info relative al Ticketing:
Biglietto Costo Unico Parterre e Tribuna
- Intero 10 euro > 18 anni
- Ridotto 5 euro > 13 anni fino a 17 anni
- Posto a sedere Under 12 1 euro
- Settore Ospiti Posto Unico: intero 10 euro, ridotto 5 euro
I posti in parterre saranno disponibili fino ad esaurimento.
La promozione Voucher Scuola prevede il cambio del Voucher in Biglietteria entro sabato 6 e vale per il ritiro di un gratuito studente con l’acquisto contestuale di un biglietto ridotto accompagnatore al costo di 5 euro.
Biglietti online su Go2, rivenditore ufficiale Bcenters via Sbarre Centrali RC, al seguente LINK.
Richiesta accrediti operatori Media Tv e Testate a ufficiostampa@pallacanestroviola.it entro venerdì 5 alle ore 12.00.
È il momento che vale una stagione: tutti al Palazzo!
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