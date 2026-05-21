Redel, il GM Vita: ‘Quando si gioca a pallacanestro… la Viola c’è’

Redel Viola in semifinale dopo aver dominato in gara 3 contro Barcellona. Al termine della gara in conferenza stampa anche il GM Vita: “E’ stata una serie intensa ed emozionante. Quando si può giocare a pallacanestro e lo dico a chiare lettere, la Viola può dire la sua, in campo. Per altre situazioni è difficile (riferimenti a quanto accaduto in gara 2). In tante fasi durante la stagione abbiamo dimostrato di poter dire la nostra. Siamo stati grandi sotto tutti i punti di vista dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa, non c’era molto tempo.

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Per affrontare determinate partite anche con questa sequenza, bisogna essere al top anche dal punto di vista fisico. Quello che stasera è stato veramente piacevole, sono stati gli spalti del Palacafiore finalmente con tanti tifosi presenti. Posso dire che stasera si è veramente sentito il loro sostegno e aggiungo che è un piacere vederli anche fuori da quelli che sono i giorni canonici delle partite. Sta tornando l’interesse, stanno tornando anche i tifosi storici e quelli della provincia“.