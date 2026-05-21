Un maggio ricco di successi per la canoa reggina. Il dettaglio dei risultati

La canoa calabrese impegnata dalla Campania alla Sicilia, con una puntata sulle acque turbolente

del fiume Lao, nel Parco Nazionale del Pollino. A chiudere il cerchio di due settimane dense che

hanno impegnato gli atleti in gara ed i dirigenti sul campo, le attività di promozione degli sport della

pagaia a Reggio Calabria. Ottimi i risultati conquistati dalle società calabresi nelle varie discipline.

A Laino Borgo, il 9 e 10 maggio, si sono disputati i Campionati Regionali di Discesa Sprint e la Gara

Interregionale della medesima specialità, con il Canoa Kayak Club Reggio Calabria del Presidente

Cosimo Mascianà sugli scudi. La squadra composta da Antonino Fontana, Gabriele Marra, Sofia

Marra, Stefano Attinà Tassone, Antonio Caminiti, Tommaso Briganti, Saveria Arcudi ed Antonella

Megali ha riportato in riva allo Stretto 8 ori, 4 argenti e 3 bronzi, conquistando il primo posto

assoluto nella classifica a squadre, seguito dalla squadra di casa, il Canoa Club Lao Pollino.

Lo stesso CKC Reggio Calabria, nel fine settimana appena trascorso, è stato impegnato nella Gara

Interregionale di Velocità 500 m. – 1000 m., che si è disputata sul fiume Volturno in provincia di

Caserta. In Campania, i fratelli Marra hanno conquistato tre medaglie. Due ori per Sofia, il primo nel

K1 Junior femminile 1000 m. ed il secondo nel K1 Senior femminile 500 m. Per Gabriele un bronzo

nel K1 Senior maschile 1000 m.

A Reggio Calabria il Canoa Club Enotria ha preso parte ad un open day di due giorni, organizzato con

la Lega Navale di Reggio Calabria ed ospitato presso lo Sporting Stelle del Sud, in una delle cornici

paesaggistiche più belle per la promozione delle discipline della Federazione Italiana Canoa Kayak.

Oltre 200 i partecipanti, incuriositi ed entusiasti per le emozioni che il nostro sport sa dare.

Il Dragon Team Reggio Calabria è stato invece protagonista ai Campionati Italiani Senior ed alla Gara

Interregionale di Ocean Racing di Giardini Naxos, una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior

successo.

Santo Cagliostro si è laureato Campione d’Italia nell’OC1 Senior maschile, confermando il titolo

conquistato lo scorso anno, in una gara resa particolarmente difficoltosa da condizioni marine al

limite della praticabilità.

Gli atleti giallo – neri impegnati nella Gara Interregionale della domenica, hanno confermato l’ottimo

momento del movimento canoistico reggino. Roberto Marateia ha primeggiato nell’OC1 maschile,

salendo sul primo gradino del podio. Sempre Cagliostro si è messo al collo la medaglia d’argento

insieme alla compagna di imbarcazione, Maria Chiara Nasso, nell’SS2 misto.

Lorenzo Rinaldo ha poi conquistato una medaglia d’oro nella gara dell’SS1, nella categoria Cadetti A

maschile.