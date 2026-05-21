Un maggio ricco di successi per la canoa reggina. Il dettaglio dei risultati
Le attività di promozione degli sport della pagaia a Reggio Calabria
21 Maggio 2026 - 10:31 | Comunicato
La canoa calabrese impegnata dalla Campania alla Sicilia, con una puntata sulle acque turbolente
del fiume Lao, nel Parco Nazionale del Pollino. A chiudere il cerchio di due settimane dense che
hanno impegnato gli atleti in gara ed i dirigenti sul campo, le attività di promozione degli sport della
pagaia a Reggio Calabria. Ottimi i risultati conquistati dalle società calabresi nelle varie discipline.
A Laino Borgo, il 9 e 10 maggio, si sono disputati i Campionati Regionali di Discesa Sprint e la Gara
Interregionale della medesima specialità, con il Canoa Kayak Club Reggio Calabria del Presidente
Cosimo Mascianà sugli scudi. La squadra composta da Antonino Fontana, Gabriele Marra, Sofia
Marra, Stefano Attinà Tassone, Antonio Caminiti, Tommaso Briganti, Saveria Arcudi ed Antonella
Megali ha riportato in riva allo Stretto 8 ori, 4 argenti e 3 bronzi, conquistando il primo posto
assoluto nella classifica a squadre, seguito dalla squadra di casa, il Canoa Club Lao Pollino.
Lo stesso CKC Reggio Calabria, nel fine settimana appena trascorso, è stato impegnato nella Gara
Interregionale di Velocità 500 m. – 1000 m., che si è disputata sul fiume Volturno in provincia di
Caserta. In Campania, i fratelli Marra hanno conquistato tre medaglie. Due ori per Sofia, il primo nel
K1 Junior femminile 1000 m. ed il secondo nel K1 Senior femminile 500 m. Per Gabriele un bronzo
nel K1 Senior maschile 1000 m.
A Reggio Calabria il Canoa Club Enotria ha preso parte ad un open day di due giorni, organizzato con
la Lega Navale di Reggio Calabria ed ospitato presso lo Sporting Stelle del Sud, in una delle cornici
paesaggistiche più belle per la promozione delle discipline della Federazione Italiana Canoa Kayak.
Oltre 200 i partecipanti, incuriositi ed entusiasti per le emozioni che il nostro sport sa dare.
Il Dragon Team Reggio Calabria è stato invece protagonista ai Campionati Italiani Senior ed alla Gara
Interregionale di Ocean Racing di Giardini Naxos, una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior
successo.
Santo Cagliostro si è laureato Campione d’Italia nell’OC1 Senior maschile, confermando il titolo
conquistato lo scorso anno, in una gara resa particolarmente difficoltosa da condizioni marine al
limite della praticabilità.
Gli atleti giallo – neri impegnati nella Gara Interregionale della domenica, hanno confermato l’ottimo
momento del movimento canoistico reggino. Roberto Marateia ha primeggiato nell’OC1 maschile,
salendo sul primo gradino del podio. Sempre Cagliostro si è messo al collo la medaglia d’argento
insieme alla compagna di imbarcazione, Maria Chiara Nasso, nell’SS2 misto.
Lorenzo Rinaldo ha poi conquistato una medaglia d’oro nella gara dell’SS1, nella categoria Cadetti A
maschile.
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