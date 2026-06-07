Reggio Calabria celebra la Giornata Nazionale dello Sport: il lungomare Falcomatà è bellissimo

Una domenica dedicata allo sport, alla partecipazione e alla voglia di stare insieme. Il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ha accolto oggi, domenica 7 giugno, la Giornata Nazionale dello Sport 2026, trasformandosi in un grande spazio aperto per atleti, società sportive, associazioni, famiglie e cittadini.

Non solo una festa per chi pratica sport ogni giorno, ma anche un’occasione per avvicinare la città al valore sociale dell’attività sportiva.

Sotto la direzione del CONI, in coordinamento con organismi sportivi, associazioni affiliate ed enti locali, anche Reggio Calabria ha preso parte alla manifestazione nazionale.

Il lungomare cittadino è diventato il punto d’incontro di tante discipline sportive. Una vera invasione di energia, colori e passione, con il coinvolgimento di realtà diverse del territorio. L’obiettivo è chiaro: promuovere lo sport come strumento di crescita, benessere, inclusione e responsabilità civile.

Sport, inclusione e comunità

La Giornata Nazionale dello Sport nasce proprio per valorizzare il ruolo dello sport nella vita quotidiana. Non solo competizione, dunque, ma anche educazione, salute, socialità e rispetto delle regole. A Reggio Calabria il messaggio ha trovato una cornice speciale: il Lungomare Falcomatà, uno dei luoghi simbolo della città.

“Sport significa incontro, inclusione, emozione. E da uno dei panorami più belli d’Italia lanciamo un messaggio forte: Reggio è pronta a scendere in campo”, si legge nella comunicazione ufficiale del CONI.

La Giornata Nazionale dello Sport è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con una direttiva del 27 novembre 2003. Si celebra ogni anno nella prima domenica di giugno su tutto il territorio nazionale. Nel 2026 la data scelta è stata domenica 7 giugno, con iniziative diffuse in tante città italiane Reggio Calabria ha risposto ancora una volta presente, confermando il legame tra sport, territorio e comunità.