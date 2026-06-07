Calcio: è l’Ascoli la quarta squadra promossa in serie B. Il risultato

L’Ascoli è in Serie B. A conquistare la promozione è stata la squadra che, anche durante la stagione, ha mostrato forse le cose migliori per qualità di gioco, organizzazione e valore dei singoli. Grande merito va al tecnico Tomei, capace di dare ai bianconeri un’identità chiara e riconoscibile. Un’impronta vista anche nella doppia finale contro il Brescia, chiusa con pieno merito.

Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata, l’Ascoli ha completato l’opera nel match di ritorno, imponendosi con un netto 2-0. A sbloccare la sfida è stato Rizzo Pinna, bravo a trovare la via del gol con una conclusione precisa. Nella ripresa, poi, è arrivata la perla di Silipo. Il mancino ha saltato il diretto avversario con una giocata secca e, quasi dalla linea di fondo, ha battuto Gori con una splendida conclusione.

Una rete da applausi, simbolo della qualità dell’Ascoli e della forza di una squadra che probabilmente ha giocato il calcio migliore dei tre gironi. Con il Brescia sbilanciatissimo in avanti, i bianconeri trovano la terza rete con Milanese che chiude in maniera definitiva l’incontro (3-0). Dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, l’Ascoli è la quarta squadra a festeggiare la promozione in Serie B. Una promozione meritata, costruita con gioco, idee e personalità. Grande soddisfazione per due ex calciatori della Reggina Gori e Corazza, il primo autore di 13 gol, il secondo meno protagonista ma tutti pesanti i tre gol realizzati. Per Corazza è la quinta promozione in B.