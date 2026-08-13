Reggina: le dichiarazioni del centrocampista Abonckelet dopo la sconfitta

Al termine dell’amichevole giocata e persa dalla Reggina contro la Sanremese, ha parlato il centrocampista Abonckelet: “Ho buone sensazioni, c’era un pò di stanchezza, il gruppo è fantastico. Certo, il risultato ci delude un pò perchè anche in amichevole si vuole sempre vincere, però soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto belle cose, un calo nel secondo. C’è la tifoseria carica e questo ci fa piacere, ci seguono dappertutto. Speriamo di regalare qualcosa di importante a loro.

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Il pubblico di Reggio aspetta con impazienza l’inizio della stagione ed esordire in casa è la cosa più bella che può accadere. Noi siamo pronti e speriamo che anche loro siano pronti a vederci giocare”.