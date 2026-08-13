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Si chiude con una sconfitta l’ultimo test match della Reggina con la Sanremese

Amaranto in vantaggio, si fanno ribaltare nel secondo tempo

13 Agosto 2026 - 19:42 | Redazione

Reggina Sanremese ead

Termina con una sconfitta il terzo ed ultimo test match degli amaranto in questa prima fase di ritiro prestagionale. Contro i pari categoria della Sanremese, l’undici di Marchionni passa in apertura con Guida e sfiora in più di una occasione il raddoppio. Nella ripresa, i liguri prima pareggiano con un rigore di Djorkaeff e poi raddoppiano nel finale di partita grazie a Nguegang.

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REGGINA-SANREMESE 1-2
Reggina: Lagonigro; De Mori, Lancini (1′ st Girasole D.), Girasole R. (15′ st Fazio); Baggi (38′ st Verduci), Laaribi (1′ st Acuadro), Abonckelet (20′ st Porcino), Rotulo (29′ st Alma), Palmieri (15′ st Toscano); Reis, Guida. Allenatore: Marchionni.
Sanremese: Licata; Appiah (13′ st Monticone), Chesmedijev (1′ st Fall), Grosso; Miaronald (1′ st Nguegang), Osuji (1′ st Palella), Cavaliere, Djorkaeff (15′ st Melis), Grigi (28′ st Oddone), Andreis (1′ st Klimavicius), Costantino (1′ st Usaj). Allenatore: Festa.
Marcatori: 10′ pt Guida (R), 14′ st rig. Djorkaeff (S), 38′ st Nguegang.

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