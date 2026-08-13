Reggio, auto capovolta in mezzo alla carreggiata a Pentimele: traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa a Pentimele, nella zona nord di Reggio Calabria.

Il sinistro è avvenuto lungo via Vecchia Pentimele, dove un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata, terminando la propria corsa adagiata su una fiancata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale Anas e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della viabilità.

Traffico bloccato e senso alternato

L’incidente sta provocando ripercussioni sulla circolazione. Il traffico risulta al momento bloccato nel tratto interessato e i veicoli vengono fatti transitare a senso unico alternato.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato il mezzo a ribaltarsi.

Notizia in aggiornamento.