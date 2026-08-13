Calciomercato: alla Nissa arriva un altro ex Reggina e potrebbe non essere l’ultimo

Dopo Fofana, la Nissa pesca ancora tra gli ex calciatori della Reggina e per la corsia di sinistra si assicura Francesco Distratto, da qualche mese passato alla Cavese dopo il buon campionato con la maglia amaranto. Potrebbe non essere l’ultimo ex Reggina, perchè tra gli obiettivi dei giallorossi c’è anche Di Grazia.

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Il comunicato

“La NISSA F.C. mette a segno un colpo di grande prospettiva e guarda al futuro con ambizione. La società biancoscudata è lieta di annunciare l’arrivo a Caltanissetta di Francesco Distratto, terzino sinistro classe 2007, che vestirà la maglia della Nissa con la formula del prestito dalla Cavese. Un’operazione di mercato importante, condotta con lungimiranza e convinzione dal direttore sportivo Lorenzo Giovannone, che porta in biancoscudato un giovane talento dal curriculum di assoluto rilievo e con ampi margini di crescita. Un innesto che testimonia la volontà della Nissa di costruire una squadra competitiva senza perdere di vista la valorizzazione dei giovani di qualità, individuando profili capaci di rappresentare non soltanto il presente, ma soprattutto il futuro del club.

Francesco Distratto è cresciuto calcisticamente nel prestigioso settore giovanile del Napoli, dove ha mosso i primi passi nel vivaio del club partenopeo per poi proseguire il proprio percorso con il Napoli Under 17. La sua crescita lo ha portato successivamente al Napoli Under 20, formazione nella quale ha militato nelle stagioni 2023/24 e 2024/25, completando un importante percorso di formazione tecnica e tattica all’interno di uno dei vivai più importanti del calcio italiano. Nella stagione 2024/25 è arrivata anche l’esperienza con la Reggina, altra prestigiosa tappa di un percorso che, nonostante la giovanissima età, lo ha già visto confrontarsi con realtà dalla grande tradizione. Nell’estate del 2025 il giovane terzino è approdato alla Cavese, società proprietaria del cartellino dalla quale arriva ora alla Nissa con la formula del prestito. Terzino sinistro moderno, Distratto abbina corsa, dinamismo, qualità tecnica e personalità, caratteristiche che gli consentono di interpretare la fascia con intraprendenza e di partecipare attivamente alla manovra offensiva senza rinunciare all’attenzione nella fase difensiva. Un profilo ancora giovanissimo, ma già dotato di un bagaglio formativo importante, sul quale la Nissa ha deciso di investire con convinzione.

L’arrivo di Distratto è dunque molto più di un semplice innesto numerico: è un’operazione che racconta la filosofia di una società intenzionata a costruire il proprio futuro attraverso giovani di talento e potenziale. Il lavoro del direttore sportivo Lorenzo Giovannone ha permesso alla Nissa di assicurarsi un calciatore seguito con attenzione e considerato un prospetto di valore, mettendolo a disposizione di Caltanissetta per una nuova e stimolante tappa della sua crescita. Dal vivaio del Napoli alla Reggina, passando per la Cavese. Ora la nuova sfida è biancoscudata. Francesco, benvenuto a Caltanissetta. La tua nuova fascia ti aspetta. La Nissa è pronta a correre con te”.