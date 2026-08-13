Ponte sullo Stretto, il Mit sulle prescrizioni: ‘Non mettono in discussione la fattibilità’
"Il progetto, approvato e risolto dal Consiglio Superiore non ha subito alcun arresto ed anzi è passato alla fase successiva nel pieno rispetto dei criteri necessari"
13 Agosto 2026 - 20:36 | di Redazione
“In merito ad alcuni articoli usciti nella giornata di ieri relativi al Ponte sullo Stretto, la tabella sinottica del Consiglio superiore dei lavori pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire mettere in dubbio la fattibilità e l’unicità del progetto, ma rientrare nell’iter che tutte le grandi opere all’avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito”.
Lo fa sapere il ministero dei Trasporti in una nota, sottolineando che “il progetto, approvato e risolto dal Consiglio Superiore non ha subito alcun arresto ed anzi è passato alla fase successiva nel pieno rispetto dei criteri necessari”.
Il raffronto con la Salerno-Reggio Calabria
“Un esempio indicativo – prosegue la nota -, tenendo sempre conto dell’unicità a livello mondiale del progetto del Ponte, può essere rappresentato dal raffronto con altri progetti relativi a opere ordinarie e, in parte, similari, sottoposti al parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, quali i lotti 1A, 1B e 1C della linea Salerno-Reggio Calabria di Rfi.
Con riferimento a tali interventi, la somma dei relativi quadri economici risultava pari a circa 7 miliardi di euro, a fronte di un numero di prescrizioni formulate dal Consiglio pari a circa 210. Tale rapporto appare sostanzialmente coerente e in linea con quello desumibile dal progetto del ponte sottoposto al parere dello stesso Consiglio”
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