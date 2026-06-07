Redel Viola, l’incredibile beffa arriva sulla sirena in Gara 1 contro Avellino

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Scandone Avellino in Gara 1 della finale Play Off al Palacalafiore con il pubblico delle grandi occasioni. Il Coach Dell’Imperio con l’intero roster a disposizione, anche i neroarancio compreso Marco Laganà. La prima frazione di gioco dopo un certo equilibrio iniziale è andata a favore degli ospiti. Nel secondo quarto c’è stato un black out offensivo, palle perse e diversi errori da parte di entrambe le compagini. Nel terzo quarto i neroarancio si sono portati sul -3, i due canestri consecutivi di Ragusa per gli ospiti sono valsi il +7. Nell’ultimo quarto la Viola porta il punteggio in parità grazie ad un super Laquintana. Negli ultimi secondi Donda schiaccia per il +2. La tripla di Marini non è bastata, Duranti ha risposto sempre da tre conquistando Gara 1 della serie della finale Play Off.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Fiusco, Fernandez, Laquintana, Maresca, Marini. I primi due punti sono di Donda. Tripla di Marini. Tripla di Scanzi. Maresca in penetrazione per il 5 a 5. Altra tripla di Marini. Duranti da sotto canestro. Scanzi dalla lunetta, due su due. Gay da tre. Laquintana in sospensione. Duranti dalla lunetta, uno su due. Tripla di Laquintana che vale il 13 pari. Tripla di Gay. Scanzi e poi Duranti per il +7. Laganà per i neroarancio. Donda schiaccia. Fernandez in penetrazione, trasforma anche il libero a disposizione. Tripla di Gay. Tripla di Cantone. Laganà dalla lunetta, uno su due. Si chiude il primo quarto sul 19 a 28.

SECONDO QUARTO

Tripla di Zampa. Marangon da sotto canestro. Ragusa in reverse. Vitale in coast to coast. Laganà dalla lunetta, uno su due. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Diversi errori per compagine. Punteggio invariato per diversi minuti. Fiusco dalla lunetta, uno su due. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Fiusco a canestro dopo aver recuperato un rimbalzo. Tripla di Cioppa. Laquintana dalla lunetta, due su due. Laquintana dalla lunetta, fallo tecnico a Gay. Fiusco da sotto canestro. Tripla di Cioppa, gli risponde Maresca. Si riscalda il PalaCalafiore. Coach Cadeo chiama Time Out. Kmetic dalla lunetta, due su due. Si va all’intervallo lungo sul 36 a 41.

TERZO QUARTO

Tripla di Cioppa e poi Duranti per il +10 di Avellino. Maresca da sotto canestro. Fiusco per il -6 dei neroarancio. Scanzi in allontanamento, risponde Laquintana. Vitale dalla lunetta, due su due. Possesso di Avellino, per fallo antisportivo. Scanzi in allontanamento, risponde Laquintana. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Zampa. Ragusa dalla lunetta, uno su due. Clark dalla lunetta, due su due. Laganà dalla lunetta, trasforma un libero. Ragusa in avvicinamento per trasforma il +5. Ancora Ragusa. Si va all’ultimo quarto sul 50 a 57.

QUARTO QUARTO

Ragusa da sotto canestro. Kmetic in penetrazione. Tripla di Clark. Marini da sotto canestro. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Kmetic in sospensione. Laquintana dalla lunetta, sbaglia il tiro libero. Diversi errori offensivi della Viola. Ragusa dalla lunetta, uno su due. Tripla di Maresca. Coach Cadeo chiama Time Out. Clark in penetrazione. Kmetic dopo una palla rubata per il +6 a 3:36 dal termine. Marini per il 62 a 66. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Laquintana approfitta di un errore difensivo degli avversari per il -2 dei neroarancio. Il pubblico del PalaCalafiore è incandescente. Laquintana guadagna la lunetta, due su due. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Donda schiaccia, possesso neroarancio. Coach Cadeo chiama Time Out. Alla tripla di Marini risponde Duranti beffando così la Redel Viola allo scadere. Risultato finale 69 a 71. Gara 2 mercoledì ad Avellino.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Felice Scandone Avellino 69-71 (19-28,17-13,14-16,19-14)

Redel Viola: Fiusco 7, Agbortabi 0, Marangon 2, Marinelli NE, Laganà 5, Fernandez 3, Zampa 6, Marini 13, Maresca 10, Clark 7, Laquintana 16, Macrillante NE. Coach Cadeo.

Felice Scandone: Scanzi 11, Cippa 9, Cantone 3, Ragusa 10, Kmteci 8, Duranti 10, Stefanini 0, Gay 9 Galli NE, Donda 6, Vitale 5. Coach D’Imperio

Arbitri: Matteo Rossini di Manerbio (BS) e Vincenzo Luppino di Cucciago (CO)