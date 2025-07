Dai live alla moda, passando per la buona cucina ed una vista mozzafiato: gli eventi da non perdere al Pilone by Rare

Ogni serata può diventare unica, soprattutto durante la stagione estiva.

Che tu voglia rilassarti, ballare, cantare, se stai cercando un posto dove non solo mangiare, ma vivere la serata, il Pilone by Rare è la risposta che stavi cercando. Ogni evento è pensato per gli ospiti, per offrire divertimento senza pensieri.

Sabato 12 luglio: si canta con i Briganti Italiani

Sabato 12 luglio, dimentica le serate tranquille e preparati a ballare e cantare con i Briganti Italiani! Se pensavi di passare una serata di relax, ripensaci: qui non si sta fermi nemmeno un secondo. Musica dal vivo, ritmi travolgenti e il solito mix perfetto tra cibo e divertimento. Non è solo una cena, è una vera e propria festa. E sì, anche i bambini hanno il loro spazio per divertirsi mentre tu ti godi il meglio del Pilone, tra piatti gourmet e pizze senza glutine. Perché il Pilone è per tutti, anche per chi ama la musica e il buon cibo.

Mercoledì 16 luglio: sul palco va in scena “The Show”

Il 16 luglio, è il momento di “The Show”, un evento che mischia bellezza, intrattenimento e buona musica. Con Mariangela Zaccuri alla guida, il Pilone si trasforma in un palcoscenico scintillante, dove ogni angolo è un invito a vivere qualcosa di unico. Non è solo uno spettacolo, è un’esperienza che ti farà battere il cuore. Tra risate, musica e piatti prelibati, preparati a un mercoledì diverso da ogni altro.

Giovedì 17 luglio: Trisvago animazione & stardust

Se pensavi che la settimana non potesse essere più interessante, ti sbagliavi. Giovedì 17 luglio, il Trisvago Animazione & Stardust arrivano al Pilone per farti ballare, cantare e divertirti come se non ci fosse un domani. Questo duo è una garanzia di intrattenimento puro: uno spettacolo che farà di una semplice cena un momento da ricordare. E non preoccuparti, mentre ti scatenati, i bambini hanno il loro spazio dove giocare e divertirsi, perché al Pilone tutti sono i benvenuti!

Venerdì 1 agosto:“World Top Model – Special Night”

Vuoi un evento da red carpet? Allora non puoi mancare il 1° agosto. “World Top Model – Special Night” è la serata che ogni appassionato di moda aspetta, con un gala dinner che celebra il glamour e la bellezza. Condotto da Mariangela Zaccuri, l’evento è l’occasione per sfoggiare il tuo look migliore, goderti una cena raffinata e lasciarti trasportare dal fascino di una serata unica. E se pensavi che sarebbe stata una serata formale, ripensaci: al Pilone si festeggia con stile, ma sempre con un pizzico di divertimento!

Una cucina per tutti i gusti

Il Pilone è il posto giusto anche per i palati più esigenti. Il menù ristorante propone piatti di carne e pesce, preparati con ingredienti selezionati e ispirazione mediterranea. Per gli amanti della pizza, c’è l’imbarazzo della scelta: dal grande classico alla proposta gourmet, per un gusto autentico e inconfondibile.

Pizze senza glutine? Qui non sono un’alternativa, ma una certezza

Chi ha esigenze alimentari particolari trova nel Pilone un’attenzione rara (non solo di nome). Le pizze senza glutine, realizzate con impasti artigianali e ingredienti di alta qualità, sono tra le più apprezzate del menù. Croccanti, gustose e leggere, sono la dimostrazione concreta dell’impegno del locale verso l’inclusività a tavola.

La location che trasforma ogni evento in un’occasione speciale

Che si tratti di un compleanno, una laurea, un anniversario o una semplice serata tra amici, il Pilone è il luogo ideale per festeggiare. La struttura elegante, immersa nel verde e affacciata su un panorama spettacolare, si presta perfettamente a ospitare eventi privati. Ogni dettaglio, dal servizio alla mise en place, è curato con professionalità e passione.

Tutti i giorni a cena, e su prenotazione anche a pranzo

Il Pilone by Rare è aperto tutti i giorni a cena. Il pranzo è disponibile su prenotazione, per offrire un servizio personalizzato anche nelle ore diurne.

E se hai bambini, non preoccuparti, c’è sempre un’area dedicata a loro!

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3294307912.