Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nel reggino, epicentro a Molochio

Scossa di terremoto registrata nel pomeriggio di sabato 12 luglio in Calabria, di magnitudo 3.3. L’epicentro è stato localizzato a Molochio, nei pressi di Reggio Calabria. La scossa, rilevata a una profondità di 17 km, è stata avvertita distintamente dalla popolazione intorno alle 17.07.

A riportare i dati sulla scossa di terremoto è l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tantissimi gli utenti che sui social hanno raccontato di aver avvertito la scossa di terremoto.

La scossa è stata avvertita anche nelle zone limitrofe, in particolare a Taurianova, lo stesso è avvenuto a Varapodio. Per ora non si segnalano danni a cose o persone, ma la situazione sarà ulteriormente monitorata dalle autorità e le informazioni resteranno in costante aggiornamento.