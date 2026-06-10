Reggio, fissata la data per le elezioni del Consiglio Metropolitano

"Ho provveduto a firmare ieri il decreto di indizione dei comizi elettorali e oggi quello di costituzione dell’Ufficio elettorale, dando formalmente seguito a quanto annunciato nei giorni scorsi" così Cannizzaro

“Come avevo anticipato nel corso delle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti la sera della cerimonia di proclamazione alla carica di Sindaco, si svolgeranno domenica 19 luglio le elezioni del Consiglio metropolitano della Città di Reggio Calabria. Ecco perché ho provveduto a firmare ieri il decreto di indizione dei comizi elettorali e oggi quello di costituzione dell’Ufficio elettorale, dando formalmente seguito a quanto annunciato nei giorni scorsi”.

Ed ecco anche l’ufficialità della data per l’andata al voto per Palazzo Alvaro, attraverso i decreti sindacali n.45 e n.46, quelli a cui fa riferimento il nuovo Sindaco del Comune di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, che ai sensi dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014 assume di diritto anche la carica di Sindaco metropolitano.

È il Primo cittadino del Comune capoluogo, infatti, l’autorità competente all’indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano, tenuto a procedere entro 60 giorni dalla sua proclamazione, poiché, in caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni anche del Consiglio metropolitano.

Voto il 19 luglio a Palazzo Alvaro

Elezioni di secondo grado che si terranno dunque il 19 luglio 2026, dalle ore 8 alle ore 20, andando a costituire il nuovo Consiglio della Città metropolitana, composto dal Sindaco e da 14 Consiglieri, da scegliersi tra i sindaci ed i consiglieri comunali attualmente in carica nei Comuni che rientrano nella Città Metropolitana.

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Le operazioni di voto avranno luogo presso il seggio elettorale centrale, costituito presso l’Ufficio elettorale, situato presso Palazzo “Corrado Alvaro”, sede dell’Ente. Il Consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, sulla base di liste concorrenti, che devono essere presentate entro il 29 giugno 2026, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei Consiglieri da eleggere e sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.