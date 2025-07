Villa Cordon Bleu cambia volto, il rilancio è firmato Crisalli – FOTO

Una villa immersa nel verde, a due passi dal mare, con un grande giardino mediterraneo, spazi raffinati e un’area piscina che diventa scenografia perfetta per matrimoni, feste, cerimonie ed eventi aziendali. La Villa Cordon Bleu è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

La struttura, che ospita eventi da diverse generazioni, oggi cambia volto senza perdere la sua anima elegante. A guidare questa nuova avventura è Antonino Crisalli, reggino, uomo del settore, che dopo anni di carriera tra l’Italia e l’estero, ha deciso di investire tutto sé stesso in un progetto che sa di casa, passione e futuro.

Cucina d’autore e identità reggina

Ciò che rende la rinascita della storica villa davvero speciale è l’uomo che oggi la firma, che ha deciso di investire lì dove il cuore del progetto batte forte: nella cucina. La trasformazione di Villa Cordon Bleu, infatti, non riguarda solo la gestione. Al timone c’è Giuseppe Stilo, chef dal tratto deciso, capace di fondere l’innovazione culinaria con la tradizione del territorio.

Più che un cambio di menù, è una rivoluzione dell’idea stessa di cucina: stagionalità, materie prime locali, estetica, gusto. Piatti che raccontano storie, che celebrano la Calabria senza cadere mai nella banalità.

“Ogni evento ha bisogno di una cucina su misura, pensata nei minimi dettagli. Qui nessun menù è preconfezionato: ascoltiamo i desideri, li interpretiamo, li trasformiamo in esperienza. È questo che ci rende unici” ha raccontato il titolare a CityNow.

Dalla Germania a Reggio: una vita tra sala e sogni

Il viaggio di Nino Crisalli comincia presto. A soli tredici anni inizia a lavorare, spinto da un profondo senso del dovere e dal desiderio di costruirsi un futuro con le proprie mani. Una gavetta fatta di sudore e apprendistato vero, che lo porterà anche fuori dalla Calabria, a Monaco di Baviera, dove per dieci anni lavora in strutture di livello internazionale come l’Hilton Hotel e lo Sheraton. È lì che affina tecnica, stile, capacità di ascolto e gestione.

Poi il richiamo di casa, Reggio Calabria, dove incontra l’amore della sua vita e si sposa. Da quel momento la sua carriera si intreccia con alcune delle realtà più note del territorio: Royal Garden, Fiori del Cappero, poi l’esperienza lunga e significativa all’Arca di Joli – Luxury, fino agli ultimi anni trascorsi al Kalura.

Una location per tutti i vostri momenti importanti

Villa Cordon Bleu si propone oggi come una location esclusiva per matrimoni, ricevimenti, feste private, apericene, eventi aziendali e meeting. Lo spazio, già di per sé scenografico, viene modellato sulle esigenze di chi lo sceglie: dalla cerimonia civile in giardino ai party serali a bordo piscina, tutto viene curato con gusto e professionalità.

Un luogo in cui la bellezza naturale incontra la precisione del servizio. Dove ogni momento, dal brindisi al taglio della torta, assume un valore autentico, vissuto e condiviso.

Estate sotto le stelle: 7 serate da vivere

L’estate 2025 segna l’inizio di un calendario di appuntamenti pensati per animare la villa e offrire al pubblico esperienze diverse. A partire dal 10 luglio, prenderà il via una rassegna di sette serate a tema, ognuna con cucina dedicata, musica dal vivo e intrattenimento. Un modo per scoprire la villa anche fuori dai grandi eventi, magari con un calice in mano e i piedi nell’erba.

“Villa Cordon Bleu è un sogno che oggi diventa realtà – ha detto il titolare. È il frutto di una vita intera dedicata all’accoglienza, alla cura dei dettagli, al piacere di vedere le persone felici. Vi invito a venirci a trovare, a conoscerci. Saremo felici di costruire insieme qualcosa di speciale”.

in Contrada Pantanelle a Saline Joniche (RC).

