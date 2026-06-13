Reggio, incendio a Modena. Caridi e Pitasi: ‘Situazione monitorata’

"La questione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti e interlocuzioni nei prossimi giorni, al fine di individuare le azioni più opportune a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini"

“In merito all’incendio che questa mattina ha interessato l’area adiacente al CONI nel quartiere di Modena, si informa la cittadinanza che la situazione è costantemente monitorata dalle Istituzioni cittadine.

In particolare, seguono con attenzione l’evolversi della vicenda il Sindaco Francesco Cannizzaro, la Presidente della V Circoscrizione Caterina Pitasi e il Consigliere Comunale Antonino Caridi.

L’episodio verificatosi pone l’accento su una problematica che richiede la massima considerazione e un costante impegno da parte delle istituzioni competenti. Per tale ragione, la questione sarà oggetto di ulteriori approfondimenti e interlocuzioni nei prossimi giorni, al fine di individuare le azioni più opportune a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini”.