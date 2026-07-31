Commissioni comunali a Reggio, oggi l’elezione dei presidenti: i nomi sul tavolo

Otto presidenze spettano alla maggioranza di cdx, mentre la guida della Nona Commissione Controllo e Garanzia sarà affidata a un rappresentante dell’opposizione

Mattinata decisiva a Palazzo San Giorgio per definire l’assetto delle varie commissioni consiliari.

Oggi, venerdì 31 luglio, dalle ore 8 alle ore 11 circa, si riuniranno una dopo l’altra le nove Commissioni consiliari permanenti del Comune di Reggio Calabria. Le convocazioni saranno scaglionate nell’arco della mattinata.

Ogni Commissione sarà chiamata a eleggere il proprio presidente e vicepresidente. Otto presidenze spettano alla maggioranza di centrodestra, mentre la guida della Nona Commissione Controllo e Garanzia sarà affidata, come previsto, a un rappresentante dell’opposizione.

Dialoghi e trattative sono proseguiti sino alle ultime ore, dopo la riunione tenutasi ieri a Palazzo San Giorgio alla presenza dei vari capigruppo. Secondo quanto raccolto da CityNow, sarebbe stato definito un possibile schema, anche se le indicazioni dovranno essere confermate dal voto dei componenti.

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Prima Commissione: Nicola Zera Falduto

La presidenza della Prima Commissione potrebbe andare a Nicola Zera Falduto, consigliere della lista Cannizzaro Sindaco.

La Commissione si occupa di Bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione e controllo degli enti e delle società partecipate.

Si tratta di uno degli organismi centrali per l’attività amministrativa, chiamato a esaminare bilanci, variazioni, tariffe e principali documenti economici del Comune.

Seconda Commissione: Emiliano Imbalzano

Per la Seconda Commissione il nome indicato sarebbe quello di Emiliano Imbalzano, rappresentante di Alternativa Popolare.

Le competenze riguardano Affari istituzionali, Città Metropolitana e decentramento, personale, organizzazione degli uffici, efficienza della macchina comunale, sicurezza, legalità e beni confiscati.

Una Commissione particolarmente importante anche alla luce del nuovo assetto delle Circoscrizioni e del percorso di riorganizzazione degli uffici comunali.

Terza Commissione: Paolo Bilardi

La Terza Commissione potrebbe essere affidata a Paolo Bilardi, eletto nella lista Cannizzaro Sindaco.

L’organismo seguirà le materie relative a territorio, urbanistica, viabilità, infrastrutture, trasporti e demanio.

Sul tavolo finiranno quindi alcuni dei dossier più delicati per la città, dai cantieri alla mobilità, passando per la pianificazione urbanistica e le grandi opere.

Quarta Commissione: Vanessa Colica

Alla guida della Quarta Commissione potrebbe arrivare Vanessa Colica, consigliera della Lega.

La Commissione si occuperà di ambiente, rifiuti, vivibilità, ecologia urbana e arredo urbano.

Tra i temi principali ci saranno il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, la pulizia della città, la cura degli spazi pubblici e gli interventi per migliorare il decoro urbano.

Quinta Commissione: Giuseppe Eraclini

Per la Quinta Commissione il nome emerso sarebbe quello di Giuseppe Eraclini, consigliere di Forza Italia.

Le competenze comprendono politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative, patrimonio edilizio ed edilizia privata.

L’organismo sarà quindi chiamato ad affrontare questioni che incidono direttamente sulla vita delle famiglie e delle fasce più fragili della popolazione.

Sesta Commissione: Marco Parisi

La presidenza della Sesta Commissione potrebbe essere assegnata a Marco Parisi, esponente di Reggio Futura.

La Commissione avrà competenze su sviluppo economico, attività produttive, servizi tecnologici e turismo.

Tra i principali dossier ci saranno il sostegno alle imprese, il commercio, la valorizzazione turistica del territorio e lo sviluppo dei servizi digitali.

Settima Commissione: Serena Mangano

Per la Settima Commissione sarebbe in pole Serena Mangano, consigliera di Fratelli d’Italia.

L’organismo si occuperà di istruzione, formazione e lavoro, cultura, sport, politiche giovanili e tempo libero.

Una Commissione con un campo d’azione particolarmente ampio, chiamata a seguire scuole, impianti sportivi, iniziative culturali e politiche rivolte alle nuove generazioni.

Ottava Commissione: Pitasi o De Blasio

Resta ancora aperta la partita per la presidenza dell’Ottava Commissione.

I nomi in campo sarebbero quelli di Carmen Miriam Pitasi, eletta con Insieme si può, e Daniela De Blasio, consigliera di Fratelli d’Italia.

La Commissione sarà dedicata a pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione.

Nona Commissione: Giuseppe Marino

La Nona Commissione Controllo e Garanzia dovrebbe essere affidata a Giuseppe Marino, consigliere del Partito Democratico.

La presidenza dell’organismo spetta all’opposizione. Marino, già indicato nelle scorse settimane come favorito, dovrebbe quindi raccogliere il testimone della precedente consiliatura da Massimo Ripepi, oggi assessore.

La Commissione avrà il compito di vigilare sull’attività amministrativa e sull’attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

Quello emerso nelle ultime ore resta un possibile schema. Le presidenze e le vicepresidenze dovranno essere formalizzate attraverso le votazioni delle singole Commissioni.

La mattinata di oggi rappresenterà quindi un altro passaggio importante nella costruzione dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro.

Dopo l’insediamento della Giunta e l’avvio del nuovo Consiglio comunale, Palazzo San Giorgio completerà uno degli ultimi tasselli necessari per mettere pienamente in moto l’attività politica e amministrativa.