Commissioni comunali e deleghe fuori Giunta, Cannizzaro sfoglia la margherita

L’amministrazione Cannizzaro con il passare delle settimane prende sempre più forma e confidenza con Palazzo San Giorgio.

Dopo il Consiglio comunale in programma giovedì 30 luglio, ad inizio agosto dovrebbero partire le prime convocazioni delle nove commissioni consiliari comunali.

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La Prima Commissione si occuperà di Bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione e controllo degli enti e delle società partecipate.

La Seconda Commissione, dedicata agli Affari istituzionali, avrà competenze su Città Metropolitana e decentramento, personale, organizzazione degli uffici, efficienza della macchina comunale, sicurezza, legalità e beni confiscati.

La Terza Commissione seguirà territorio, urbanistica, viabilità, infrastrutture, trasporti e demanio.

Alla Quarta Commissione saranno affidati ambiente, rifiuti, vivibilità ed ecologia urbana e arredo urbano.

La Quinta Commissione si occuperà di politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative, patrimonio edilizio ed edilizia privata.

La Sesta Commissione avrà competenze su sviluppo economico, attività produttive, servizi tecnologici e turismo.

La Settima Commissione seguirà istruzione, formazione e lavoro, cultura, sport, politiche giovanili e tempo libero.

L’Ottava Commissione sarà dedicata a pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione.

Completa il quadro la Nona Commissione Controllo e Garanzia, organismo che sarà guidato da un esponente della minoranza e che avrà il compito di vigilare sull’attività amministrativa e sull’attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale.

Durante le sedute di insediamento si procederà alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti. Dialoghi e interlocuzioni sono già in corso tra i partiti e le liste che compongono il Consiglio comunale, ma il quadro resta ancora aperto e potrebbe subire modifiche fino al momento delle votazioni.

La partita delle commissioni si lega inoltre a doppio filo a quella delle deleghe fuori Giunta che il sindaco Francesco Cannizzaro dovrà assegnare ad alcuni consiglieri comunali. Si tratta, in alcuni casi, di deleghe considerate particolarmente importanti e ambite.

Ambiente, Polizia Municipale, Programmazione comunitaria, Cultura, Sport, Bilancio, Politiche giovanili, Spettacolo, Pari opportunità, Trasparenza, Società partecipate, Contenzioso, Avvocatura comunale, Servizi cimiteriali e Toponomastica sono alcune delle materie che attendono una collocazione definitiva.

Alcune di esse, prevedibilmente, il sindaco Cannizzaro continuerà a trattenerle, altre invece verranno distribuite tra i consiglieri di centrodestra, ingolositi in particolare da qualcuna.

Secondo quanto trapela, però, il primo cittadino potrebbe rinviare queste scelte al mese di settembre. Per conoscere quindi nel dettaglio il puzzle delle deleghe e di conseguenza come il sindaco Cannizzaro vorrà gestire equilibri interni e funzioni specifiche, bisognerà attendere con ogni probabilità qualche settimana.

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Controllo e Garanzia, Marino e Pazzano tra le ipotesi

La Nona Commissione Controllo e Garanzia sarà, come da prassi, l’unica presidenza destinata all’opposizione.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono quelli di Giuseppe Marino, consigliere comunale del Partito democratico, e di Saverio Pazzano. Al momento si tratta delle due principali ipotesi sul tavolo, in attesa degli accordi definitivi tra le forze di minoranza.

Restano poi da assegnare le altre otto presidenze, tutte destinate ai gruppi che sostengono l’amministrazione Cannizzaro.

Uno dei possibili schemi prevede due presidenze a Forza Italia, due a Fratelli d’Italia, una alla lista Cannizzaro Sindaco, una alla Lega, una a Reggio Futura e l’ultima a un consigliere appartenente a un gruppo composto da un solo eletto.

Si tratta, anche in questo caso, di una possibile distribuzione ancora al centro delle trattative e soprattutto delle idee del sindaco Cannizzaro.

Settima Commissione, Fratelli d’Italia punta su Mangano?

Per quanto riguarda la Settima Commissione (competente su istruzione, formazione e lavoro, cultura, sport, politiche giovanili e tempo libero) secondo indiscrezioni, la presidenza sarebbe stata richiesta da Fratelli d’Italia. Per guidare l’organismo viene indicato il nome della consigliera Serena Antonia Mangano.

Per le altre commissioni restano sul tavolo le candidature di Mario Cardia e Gianluca Califano, già indicati nelle scorse settimane tra i possibili presidenti.

All’interno di Forza Italia sarebbero invece in pole i consiglieri Nino Zimbalatti e Giuseppe Eraclini, mentre per la Lega potrebbe emergere il nome di Vanessa Colica.

Una presidenza potrebbe andare anche a Manuela Iatì, eletta nella lista Cannizzaro Sindaco, mentre per quanto riguarda Reggio Futura da capire se il gruppo consiliare vorrà dare priorità ad una eventuale delega fuori Giunta.

Il quadro resta in evoluzione. Le prime convocazioni delle commissioni e le successive votazioni chiariranno nelle prossime settimane gli equilibri definitivi, mentre per le deleghe fuori Giunta bisognerà con ogni probabilità attendere settembre.

Cannizzaro sfoglia la margherita, valuta competenze ed equilibri interni, e prosegue con il modus operandi che vede una totale blindature di strategie e valutazioni (anche rispetto ai fedelissimi più vicini), prima della definitiva fumata bianca.