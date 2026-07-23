Comune di Reggio, istituite le nove Commissioni consiliari: parte la corsa alle presidenze

Approvato il nuovo regolamento e avviata la designazione dei componenti. Confermato il numero delle Commissioni della precedente consiliatura. Marino favorito per Controllo e Garanzia, tra i nomi della maggioranza Cardia, De Blasio e Califano

Si apre ufficialmente la partita delle presidenze delle varie Commissioni consiliari permanenti del Comune di Reggio Calabria.

Dopo l’approvazione del nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli organismi, i capigruppo sono stati invitati a procedere con la designazione formale dei consiglieri che rappresenteranno i rispettivi gruppi.

Le Commissioni saranno nove, lo stesso numero della precedente consiliatura. Una volta completata la composizione, si procederà con l’individuazione dei nove presidenti. Otto presidenze saranno affidate alla maggioranza, mentre quella della Commissione Controllo e Garanzia spetterà all’opposizione.

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Le nove Commissioni del Comune di Reggio Calabria

La Prima Commissione si occuperà di Bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione e controllo degli enti e delle società partecipate.

La Seconda Commissione, dedicata agli Affari istituzionali, avrà competenze su Città Metropolitana e decentramento, personale, organizzazione degli uffici, efficienza della macchina comunale, sicurezza, legalità e beni confiscati.

La Terza Commissione seguirà territorio, urbanistica, viabilità, infrastrutture, trasporti e demanio.

Alla Quarta Commissione saranno affidati ambiente, rifiuti, vivibilità ed ecologia urbana e arredo urbano.

La Quinta Commissione si occuperà di politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative, patrimonio edilizio ed edilizia privata.

La Sesta Commissione avrà competenze su sviluppo economico, attività produttive, servizi tecnologici e turismo.

La Settima Commissione seguirà istruzione, formazione e lavoro, cultura, sport, politiche giovanili e tempo libero.

L’Ottava Commissione sarà dedicata a pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione.

Completa il quadro la Nona Commissione Controllo e Garanzia, organismo che sarà guidato da un esponente della minoranza e che avrà il compito di vigilare sull’attività amministrativa e sull’attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale.

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Marino favorito per Controllo e Garanzia

Con l’istituzione formale delle Commissioni, l’attenzione si sposta adesso sulle presidenze.

Secondo quanto già riportato su queste pagine nei giorni scorsi, la guida della Commissione Controllo e Garanzia dovrebbe essere affidata al consigliere del Partito Democratico Giuseppe Marino, chiamato a raccogliere il testimone da Massimo Ripepi. Altre indiscrezioni però, per la stessa presidenza di commissione, vedrebbero favorito il già candidato a sindaco Saverio Pazzano.

Sul fronte della maggioranza, tra i nomi circolati per una presidenza figurano Gianluca Califano, eletto con Azione, Daniela De Blasio di Fratelli d’Italia e Mario Cardia, eletto con Noi Moderati.

Anche Forza Italia e la lista Cannizzaro Sindaco dovrebbero esprimere almeno un presidente. Sui nomi, però, continua a prevalere il massimo riserbo. Una linea già seguita dal sindaco Francesco Cannizzaro in occasione della scelta degli assessori e dei candidati alla guida delle circoscrizioni.

Le trattative tra i gruppi entreranno adesso nella fase decisiva. Dopo la designazione dei componenti arriveranno le convocazioni delle Commissioni e l’elezione dei rispettivi presidenti.