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Reggio, I Circoscrizione: Bruno Restuccia eletto vice presidente

"Grazie alla collaborazione di tutto il consiglio e al dialogo costante con il Sindaco Francesco Cannizzaro, sapremo dare risposte concrete ed efficienti alle esigenze della nostra Circoscrizione", le parole del presidente Lacava

23 Luglio 2026 - 18:44 | Comunicato Stampa

lacava simone

Nel corso della seduta odierna del Consiglio della I Circoscrizione si è proceduto all’elezione delle figure che guideranno le attività amministrative e politiche nei prossimi mesi, lavorando in stretta sinergia con l’Amministrazione Cannizzaro.

A ricoprire l’incarico di vicepresidente è Bruno Restuccia. Per quanto riguarda la commissione esecutiva — l’organismo ristretto chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso politico-amministrativo per la gestione delle istanze territoriali — i nuovi membri designati sono Santo ArillottaGaetano Clemenze e Anna Serra.

Definiti, inoltre, i punti di riferimento dei gruppi consiliari: la guida del centrodestra è stata affidata al capogruppo Luana Serafina Perrone, mentre il ruolo di capogruppo del centrosinistra è stato assunto da Demetrio Praticó, detto Mimmo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della I Circoscrizione, Simone Lacava, che ha commentato con entusiasmo a margine della seduta: «Rivolgo un augurio di buon lavoro al vicepresidente Bruno Restuccia, ai neo membri della commissione esecutiva Arillotta, Clemenze e Serra e ai capigruppo Perrone e Praticò. Sono certo che, grazie alla collaborazione di tutto il consiglio e al dialogo costante con il Sindaco Francesco Cannizzaro e tutta l’ Amministrazione Cannizzaro, sapremo dare risposte concrete ed efficienti alle esigenze della nostra Circoscrizione».

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