Sacal, Occhiuto saluta Franchini: ‘Ha cambiato il sistema aeroportuale calabrese’

“Desidero ringraziare, anche a nome della Giunta regionale, Marco Franchini per il lavoro straordinario svolto al vertice di Sacal.



La sua recente nomina ad assessore del Comune di Reggio Calabria, nella nuova Giunta del sindaco Francesco Cannizzaro, lo rende incompatibile con il ruolo di amministratore unico. Quindi si chiude un ciclo”.

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Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.



“In questi anni -prosegue Occhiuto- ha guidato la società con grande professionalità e competenza, conseguendo risultati concreti che testimoniano la profonda trasformazione del sistema aeroportuale calabrese.



Quando Franchini assunse questo incarico, pochi mesi dopo il mio insediamento alla guida della Regione, il sistema aeroportuale della Calabria viveva una fase estremamente difficile: gli scali scontavano anni di inefficienze, di occasioni mancate e di risorse impiegate senza riuscire a produrre lo sviluppo che la nostra regione meritava.

In poco tempo, grazie alla sua capacità manageriale e al suo impegno quotidiano, siamo riusciti a invertire la rotta e a costruire un modello di gestione moderno e orientato alla crescita.



Abbiamo completamente riqualificato i principali aeroporti della Calabria. Lo scalo di Lamezia Terme è stato profondamente rinnovato, pochi mesi fa abbiamo restituito ai viaggiatori un aeroporto di Reggio Calabria completamente rifatto, e anche l’aeroporto di Crotone ha visto crescere la sua strategicità.



Oggi la Calabria è tra le realtà più dinamiche del Paese nel settore aeroportuale e turistico.



Abbiamo attratto investimenti, stretto accordi con compagnie aeree di primo piano e attivato nuove rotte nazionali e internazionali che fino a pochi anni fa sembravano impensabili.



I numeri raccontano meglio di qualsiasi slogan il cambiamento che abbiamo realizzato: nel 2025 il sistema aeroportuale calabrese ha superato i 4,3 milioni di passeggeri. Un dato storico.



Questi risultati non sono frutto del caso, ma del lavoro di una squadra che ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di cambiare radicalmente le cose.



Marco Franchini ha dato un contributo determinante a questo percorso e per questo gli rivolgo un sincero ringraziamento, e sono felice che continuerà a mettere la sua esperienza e le sue capacità al servizio della Calabria nel nuovo incarico a Reggio.



Sono certo che troveremo il modo e le occasioni per proseguire una proficua collaborazione con la Regione, soprattutto sul fronte delle infrastrutture aeroportuali, un settore nel quale Marco Franchini ha oggettivamente dimostrato di avere una marcia in più”, conclude Occhiuto.