Consiglio comunale, basta ai collegamenti nelle commissioni. Cannizzaro: ‘Combattete con me’

La maggioranza approva e il csx si astiene ma non vota contro. Il sindaco: 'Ho visto consiglieri collegati dal mare e dal supermercato, basta. Ho l'angoscia nel vedere Palazzo San Giorgio vuoto'

Consiglio comunale, approvato anche il secondo punto all’ordine del giorno: basta ai collegamenti da remoto nel corso delle commissioni consiliari. Il sindaco Cannizzaro ne aveva parlato più volte in campagna elettorale, l’Aula Battaglia ha approvato con l’astensione del centrosinistra, che in un primo momento aveva chiesto il rinvio della discussione e poi ha preferito non votare contro il provvedimento.

‘Servirebbe maggiore prudenza, ho alcune riserve sul testo della delibera. Sono d’accordo che non deve diventare la regola ma non si può imporre obbligatoriamente la presenza fisica, cosi si limita l’efficienza delle commissioni. Siamo pronti ad accogliere l’idea ispiratrice del sindaco, ma serve prudenza, secondo noi questa proposta deve passare dalla commissione regolamento, così da costruirla insieme, nel rispetto delle idee del sindaco. Chiediamo la delibera venga rinviata’, le parole del consigliere Giuseppe Marino (Pd).

La consigliera di maggioranza De Blasio ha replicato: ‘Vogliamo dare alla città una visione diversa, rispetto a prima dove si interveniva da casa, e quindi non si poteva ad esempio reperire un documento. Serve il supporto costante degli uffici che possono fornire documenti e chiarire i dubbi. Possiamo partire in questo modo e poi in corsa apportare eventuali modifiche, tutto è perfettibile”, le sue parole.

Dopo un botta e risposta i consiglieri di maggioranza Emiliano Imbalzano e di opposizione Filippo Quartuccio sul tema della strumentalizzazione, è intervenuto l’ex assessore e oggi consigliere Demetrio Delfino. ‘Penso sia una questione di buonsenso, crediamo che togliere un servizio non sia utile. Ve lo dice chi, da assessore, aveva partecipato diverse volte dall’ufficio’.

Prima dell’approvazione del punto, le parole del sindaco Cannizzaro.

‘E’ vero che c’è stato il periodo del Covid, che aveva cambiato la vita e le relazioni sociali, per fortuna però quel momento storico lo abbiamo superato, ma in italia ancora c’è la possibilità di collegarsi in alcune istituzioni. Cosi però è aumentato lo scollamento, ho visto consiglieri collegati usciti dalla doccia, o in macchina, o in vacanza. Non credo sia bello partecipare all’attività della commissione in questo modo. L’impegno deve essere reale e sincero per poter dare proprio il contributo”.

Non nascondo -ha proseguito il sindaco- che quache volta ho un sentimento di angoscia nel vedere il palazzo morto, che si fa compagnia da solo. Il sindaco vuole cambiare con tutta la squadra il modus operandi, vogliamo cambiare le cose e dare un grande segnale.

Rendiamo questo palazzo vivo, apriamolo alla città e allo stesso tempo a chi deve frequentarlo quotidianamente, non lasciate solo il sindaco a combattere. L‘opposizione ha parlato di mancata presenza dei dirigenti, questo punto va proprio in questa direzione.

Le commissioni consiliari le faremo in streaming, per dare la possibilità a tutti i reggini di seguirle. E l’obbligo di presenza fisica varrà anche per il consiglio comunale e per la Giunta, dove non si vedrà mai un assessore collegato, lo posso garantire”, ha affermato Cannizzaro prima del parere positivo dell’Aula Battaglia.