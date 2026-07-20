Reggina, il patron Claudio Lotito sulla multiproprietà

Domanda inevitabile al patron Claudio Lotito sulla multipropeità: “La multiproprietà? Intanto portiamo il risultato a casa con la vittoria del campionato. Quella norma ha creato danni al calcio italiano. La seconda squadra non serve a nulla, serve invece la doppia squadra. Oltre alla valorizzazione dei calciatori, c’è anche quella dei territori. E poi anche dal punto di vista economico. La norma attuale è una follia. Alla Lega Calcio ho già dato un indirizzo di ripristinare la multiproprietà e non riguarda Lotito, ma il calcio in generale. E’ stata una visione miope quella di eliminarla. Cosa farò se la Reggina va in C? Ci sono ancora 12 mesi e ricordate: con Lotito risultato garantito”.

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