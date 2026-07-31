Crolla un edificio a Messina: si continua a scavare senza sosta tra le macerie

Sono continuate tutta la notte e sono ancora in corso tra le macerie dell’edificio crollato nel rione di Pistunina di Messina le ricerche dei sei dispersi.

I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri senza sosta. Si procede con attenzione perché le macerie mantengono un incendio covante, accumulando calore e gas infiammabili in assenza di aria. Lo scavo da parte dei vigili del fuoco rompe il confinamento: l’ingresso improvviso di ossigeno atmosferico rischia di innescare una reazione immediata dei gas surriscaldati, trasformando la combustione latente in un’esplosione di fiamme dirette.

Il Posto medico avanzato e la direttrice dei soccorsi sanitari, la dottoressa Vittoria Saraceno, rimangono operativi e in stato di massima allerta, pronti a prestare immediata assistenza nel caso di estrazione di eventuali superstiti.

Fonte: Ansa