Ciclismo, il Giro d’Italia Next Gen 2026 riparte da Reggio Calabria

Reggio Calabria accoglie il Giro d’Italia Next Gen 2026. Un evento sportivo di caratura internazionale che accende i riflettori sul ciclismo del futuro e sulle bellezze paesaggistiche del territorio calabrese. I giovani talenti del ciclismo mondiale si sono ritrovati nel cuore della città per la presentazione delle 27 squadre partecipanti, regalando un pomeriggio di sport e partecipazione.

L’evento ha richiamato una straordinaria cornice di pubblico nel salotto cittadino, confermando la grande vocazione sportiva e l’attrattività turistica della città dello Stretto. Il passaggio della carovana rosa rappresenta una vetrina d’eccezione, capace di coniugare i valori agonistici della Next Gen alla valorizzazione dei luoghi più iconici del centro storico.

Ai microfoni di CityNow sono intervenuti Stefano Viezzi e Lorenzo Finn nello spettacolare scenario di Piazza Duomo della città dello Stretto.

Le parole dei protagonisti in Piazza Duomo

Stefano Viezzi

Il corridore azzurro Stefano Viezzi ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sì, è un grandissimo orgoglio correre con la maglia della Nazionale e speriamo di onorarla al massimo, è un grande effetto, rappresentiamo l’Italia insieme anche agli altri corridori italiani e daremo al massimo per questo”. Per la tappa di domani hai qualche sensazione del percorso qui a Reggio Calabria, è una tappa interamente in Calabria: “Sì, l’ultima parte di gara sarà incerta, prevedo qualche attacco sicuramente. Sarà una bella tappa, soprattutto sul finale, secondo me è molto inaspettata e un po’ migliore per le mie caratteristiche”.

Lorenzo Finn

Il ritorno nella città dello Stretto di Finn

Lorenzo Finn, tu ritorni a Reggio Calabria dopo il Giro Metropolitano e sei arrivato terzo, conosci già un po’ la città, ti posso chiedere se hai avuto anche un po’ di tempo per girare un po’, cosa ne pensi?

“Sì, beh, mi ricordo che ero stato l’anno scorso qua, abbiamo fatto un giro dopo la gara in città e sì, è bello tornare e sì, un po’ le strade le conosco, ma non troppo”.

Le prospettive per la maglia rosa

“Vediamo giorno per giorno, sto bene, spero di fare un bel risultato. La prima tappa incredibile, saranno una più bella dell’altra, tre qui in Calabria con i suoi scenari”.

La presentazione in Piazza Duomo ha così inaugurato ufficialmente la settimana rosa (14-21 giugno), lasciando un segno tangibile di entusiasmo tra i cittadini e gli appassionati di ciclismo. La carovana del Giro d’Italia Next Gen ha confermato il fascino immortale delle due ruote, unendo lo spettacolo sportivo internazionale alla valorizzazione del territorio calabrese.

La partenza è fissata per domani alle ore 12:30, sempre da Piazza Duomo, alla volta di Vibo Valentia. La corsa che si muoverà direttamente dalla sponda jonica per una frazione che si preannuncia ricca di insidie e spettacolare dal punto di vista paesaggistico.