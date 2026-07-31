Lutto nel mondo del calcio: è morto Franco Baresi, storico difensore del Milan e della Nazionale

Il mondo del calcio piange la scomparsa di uno dei più grandi calciatori della storia. Addio a Franco Baresi, capitano del Milan e della Nazionale Italiana. Record su record con la maglia del Milan dove ha giocato 719 partite vincendo sei scudetti e tre Coppa dei Campioni/Champions League. In Nazionale ha disputato 81 gare vincendo il Mondiale 1982. Operato per un nodulo polmonare nel 2025, era stato uno degli ultimi tedofori a portare la fiamma olimpica nella cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026.

Il comunicato del Milan

“Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica.

Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre”.