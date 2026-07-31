Disabilità, a Lazzaro l’inclusione diventa festa con la XX edizione della ‘Serata di solidarietà’

Vent’anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza.

L’Associazione InHoltre ODV invita tutta la cittadinanza a partecipare a una serata che non vuole essere soltanto una festa, ma un’occasione per condividere valori, costruire relazioni e ricordare che una comunità cresce davvero solo quando sa includere ogni persona.

La 20ª Serata di Solidarietà a Lazzaro

Martedì 4 agosto 2026, presso il Piazzale delle Medaglie d’Oro a Lazzaro (RC), InHoltreODV organizza la 20ª Serata di Solidarietà. L’obiettivo dell’evento riflette appieno la filosofia dell’associazione: dimostrare che “la disabilità non è un mondo a parte, ma una parte del mondo”.

La peculiarità di questa serata è da sempre la presenza di un testimonial d’eccezione: una persona con disabilità che si è particolarmente distinta nel campo sportivo, artistico o dello spettacolo, raggiungendo traguardi straordinari.

Quest’anno, però, si è pensato di invitare non uno, ma centinaia di testimonial: i volontari di InHoltre. Il volontariato rappresenta uno dei pilastri fondamentali della coesione sociale e della democrazia moderna. Il suo valore va ben oltre il semplice “fare del bene” a titolo gratuito: è una risorsa umana, economica e sociale capace di trasformare le comunità.

Il volontariato crea ponti tra diverse generazioni, culture e classi sociali, riducendo l’isolamento e la solitudine Spesso le associazioni di volontariato arrivano dove le istituzioni pubbliche faticano ad arrivare. In questi vent’anni sono stati loro la vera anima dell’associazione, consentendo di realizzare numerosi progetti e iniziative.

Il volontariato al centro dell’iniziativa

Venti anni di storia sono fatti di volti, di mani che si stringono e di impegno costante. Il tempo, l’energia e la passione dedicati a InHoltre sono il motore che ci permette, ogni giorno, di fare la differenza. Ogni traguardo raggiunto porta l’impronta indelebile di chi ha scelto di camminare al nostro fianco. Il nostro ringraziamento è rivolto a tutti i volontari che rendono viva l’associazione oggi e a chi ne ha fatto parte in passato, non importa per quanto tempo: la bellezza del tempo donato non svanisce, e il legame con i ragazzi resta un dono prezioso.

Le attività in programma durante la manifestazione

Durante la serata, la Direttrice della Caritas Diocesana, Maria Angela Ambrogio approfondirà il valore e la centralità del volontariato.

InHoltre ODV lavora instancabilmente sul territorio affinché nessuno debba mai più sentirsi invisibile, escluso o emarginato.

Durante la manifestazione, la piazza si animerà grazie a numerose iniziative:

Informazione e cultura: stand illustrativi sulle tematiche della disabilità e una mostra fotografica che testimonia le attività svolte durante l’anno;

stand illustrativi sulle tematiche della disabilità e una mostra fotografica che testimonia le attività svolte durante l’anno; Solidarietà: la tradizionale pesca di beneficenza denominata “La mamma di InHoltre”;

la tradizionale pesca di beneficenza denominata “La mamma di InHoltre”; Gastronomia territoriale: uno stand dedicato alle specialità tipiche calabresi (come parmigiana e peperonata), dove gustare il famoso “Panino Sociale di InHoltre” con salsiccia arrostita e patatine fritte (disponibile anche nella variante senza glutine);

uno stand dedicato alle specialità tipiche calabresi (come parmigiana e peperonata), dove gustare il famoso “Panino Sociale di InHoltre” con salsiccia arrostita e patatine fritte (disponibile anche nella variante senza glutine); Accoglienza e intrattenimento: un’area dedicata all’animazione per i bambini e l’esibizione dal vivo di un gruppo musicale, per intrattenere il pubblico con canti, balli e tanta musica;

un’area dedicata all’animazione per i bambini e l’esibizione dal vivo di un gruppo musicale, per intrattenere il pubblico con canti, balli e tanta musica; Coinvolgimento: uno stand dedicato alla raccolta delle adesioni per chi desidera diventare socio o volontario;

uno stand dedicato alla raccolta delle adesioni per chi desidera diventare socio o volontario; Consegna degli attestati A tutti i volontari che negli anni hanno fatto parte dell’Associazione verrà donato un attestato che ricorda la propria appartenenza ad InHoltre.

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Al termine della serata, tra tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa, sarà effettuato il sorteggio di una cena per due persone presso un noto ristorante reggino.