Come preparare la parmigiana: la ricetta

Parliamo parmigiana calabrese, un piatto classico della cucina del Sud Italia.

La pietanza, ormai diffusissima nella nostra regione, è tipica anche di Sicilia e Campania, perché trova le sue radici nel Regno delle Due Sicilie. La parmigiana rimane però un piatto tipico calabrese, in quanto la sua preparazione varia da regione a regione.

La città di Reggio Calabria è famosa per la preparazione completamente in padella di questo gustoso piatto senza tempo e senza stagione. Alla base della parmigiana calabrese vi sono le melanzane, un prodotto che spesso fa da protagonista in ambito culinario, arricchite da salsa di pomodoro, uova, formaggi e affettato.

Si tratta dunque di un piatto completo, che non può di certo mancare sulle nostre tavole.

Vediamo insieme la ricetta della parmigiana calabrese!

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LA RICETTA

INGREDIENTI

1.5 kg di melanzane;

4 uova;

200gr di prosciutto o mortadella;

200gr di mozzarella o altro formaggio a scelta;

75 cl salsa di pomodoro;

olio q.b.;

sale q.b.

PREPARAZIONE

Iniziamo lavando accuratamente tutti gli ortaggi. Prendere dunque le melanzane sbucciarle, affettarle (fare bene attenzione a non tagliarle troppo sottilmente), dopodichè metterle sotto sale e lasciare per un’ora a riposare. Passato questo lasso di tempo sciacquare le melanzane, strizzarle e friggerle.

Preparare salsa di pomodoro e cominciare a sistemare la parmigiana a strati in una padella antiaderente. Stendere prima il pomodoro con una spolverata di pan grattato, adagiare le melanzane sul preparato e aggiungere uova, formaggio (provola, mozzarella, scamorza a vostra discrezione), prosciutto o mortadella e continuare fino al riempimento della padella. Concludere con uno strato di melanzane, pomodoro, pan grattato e formaggio (q.b.)

Arrivati a questo punto è il momento della cottura, lasciare cuocere a fuoco lento per circa 10-12 minuti, girare la parmigiana dall’altro lato, aiutandosi con un piatto od un coperchio e ultimare la cottura per altri 10-12 minuti.