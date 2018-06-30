Le avete gustate ormai in tutte le 'salse' e non sapete più come cucinarle? CityNow vi propone una nuova ricetta per cucinare le melanzane

Le avete gustate ormai in tutte le “salse” e non sapete più come cucinarle? CityNow vi propone una nuova ricetta per cucinare le melanzane.

Semplici e veloci da preparare, per dar vita a degli ottimi involtini di melanzane non bisogno certo essere degli chef, basta solamente un po’ di impegno e seguire la ricetta tramandata di generazione in generazione dalle nostre nonne. Le varianti sono davvero tante, ma voi non lasciatevi tratte in inganno da falsi miti.

LA RICETTA

Ingredienti:

3 melanzane

200 gr di pane grattugiato

150 gr di soppressata calabrese o capocollo a fette

200 gr di provola silana a fette

75 cl di salsa di pomodoro già cotto

olio evo q.b.

uno spicchio d’aglio

prezzemolo q.b.

2 cucchiai di pecorino grattugiato

olio di arachidi per friggere q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa sarà necessario lavare i nostri squisiti ortaggi e toglierne il picciolo. Successivamente tagliare le melanzane nel senso della lunghezza in fette non troppo sottili e riporle in uno scolapasta adagiandovi sopra del sale. Questo procedimento serve per eliminare l’acqua di vegetazione delle melanzane che risulteranno più asciutte e quindi più croccanti ed anche meno amare.

Lasciare riposare per circa un’ora, quindi friggerle in abbondante olio di arachidi (se desiderate dar vita ad una ricetta light potrete anche semplicemente grigliarle). Nel frattempo preparare la farcitura dei nostri involtini con il pangrattato, l’aglio ed il prezzemolo tritati finemente, dell’olio di oliva ed un cucchiaio di pecorino. ( È consigliabile metterne da parte qualche cucchiaio da utilizzare successivamente per la gratinatura in forno).

Prendere le melanzane fritte e adagiare su ognuna una fetta di provola silana, una di capocollo (o soppressata) e un cucchiaio di pangrattato condito.

Arrotolate ogni fetta di melanzana fino a formare gli involtini. Una volta data loro la forma desiderate poggiare all’interno di una pirofila per impedire che il ripieno fuoriesca.

A questo punto cospargere gli involtini la salsa di pomodoro (precedentemente cotta), spolverare con il pecorino rimasto e con uno o due cucchiai di pangrattato condito. Porre la pirofila in forno a gratinare a 180°C fino a quando non si sarà formata una croccante crosticina dorata.