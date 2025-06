‘Soccer Camp Individual’: tutti i dettagli. Mister Fiume e il suo team ti aspettano

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Soccer Camp Individual che si terrà dal 7 al 24 luglio 2025 presso il Centro Sportivo Mirabella, a Reggio Calabria. L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi nati dal 2012 al 2015 e offre un’opportunità unica per perfezionare le proprie abilità calcistiche sotto la guida di esperti qualificati.

Dettagli dell’Evento

Il Soccer Camp si svolgerà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con inizio alle 18:00. Un’occasione perfetta per i giovani calciatori di migliorare le proprie abilità tecniche grazie a un programma specifico e strutturato, pensato per tutti i livelli di esperienza.

Un team di tecnici qualificati

Lo staff che guiderà il camp è di alto livello, con la supervisione di Mister Gianluca Fiume, allenatore di grande esperienza soprattutto per quello che riguarda il calcio giovanile. Insieme a lui gli istruttori:

Matias Veron, ex calciatore professionista; Rocco Ferrinda; Giuseppe Triglia; Davide Tortorella.

I portieri saranno seguiti dal professionista Antonio La Serra, mentre l’area coordinativa è affidata ad Andrea Gatto.

Kit inclusivo e Prezzi

Ogni partecipante avrà a disposizione un kit completo, il tutto a un prezzo di 130€ per l’intero corso. Il kit include abbigliamento sportivo, attrezzatura per l’allenamento e altro materiale utile per le sessioni.

Iscrizioni: Termini e Modalità

Le iscrizioni sono limitate e si chiuderanno il 29 giugno 2025. Per assicurarsi un posto, è necessario contattare il Mister Gianluca Fiume tramite telefono al numero 346/8605568 o via email all’indirizzo gianluca.fiume94@gmail.com.

Non perdere l’opportunità di far parte di un’esperienza formativa e divertente che potrà arricchire il percorso calcistico dei tuoi figli. La qualità del camp e la professionalità degli allenatori garantiscono risultati concreti e un’esperienza indimenticabile!