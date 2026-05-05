Reggina: Ballarino non è andato morbido sul tecnico Trocini

Nella lunga chiacchierata tra il patron Ballarino e la stampa, nell’incontro di domenica mattina al Granillo, il maggior azionista della Reggina ha parlato anche del passato, partendo dalla conferma di mister Trocini, ritenuta l’unico errore commesso nelle scelte della nuova stagione:

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“Credo di aver fatto solo uno sbaglio, uno. Finito lo scorso campionato, il direttore non riusciva a far firmare l’allenatore Trocini. Il motivo? Non eravamo convinti della scelta e non per le sue qualità, ma perchè credevamo non fosse la persona giusta per raggiungere l’obiettivo. Rinnovato il contratto, da quel momento c’è stata la debacle. Da Zenuni a Montalto, sono stati tutti calciatori scelti dal mister. I fatti dicono che dopo otto partite eravamo in zona retrocessione”.