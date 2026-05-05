Reggio, al Castello Aragonese un concerto per la festa della mamma

Un pomeriggio di canti tradizionali per l'infanzia ed i classici dello Zecchino d'oro, ma anche con l'ascolto di brani contemporanei e della musica popolare. Ingresso gratuito

Si svolgerà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18.15 al Castello Aragonese di Reggio Calabria, il concerto in occasione della Festa della Mamma, con la partecipazione di 2 cori, il Piccolo Coro di Voci Bianche Note Celesti e la Corale Polifonica Mater Dei di Reggio Calabria. Dopo la partecipazione del Piccolo Coro di Voci Bianche Note Celesti di Reggio Calabria alla messa in scena delle due opere liriche Pagliacci e Tosca presso il Teatro Cilea con l’organizzazione di Catona Teatro e Polis Cultura, i piccoli cantori si esibiranno presso la sala posta al terzo livello del Castello Aragonese.

Un luogo certamente molto amato dai reggini che diventa per un pomeriggio la meravigliosa location di un concerto speciale, dedicato alle mamme, un’occasione di incontro fra le generazioni e gioia condivisa, all’insegna dei canti tradizionali per l’infanzia ed i classici dello Zecchino d’oro, ma anche con l’ascolto di brani contemporanei e della musica popolare italiana.

Data e ora: venerdì 8 maggio 2026 , ore 18.15

, ore Location: Castello Aragonese (sala al terzo livello)

(sala al terzo livello) Cori: Note Celesti e Corale Polifonica Mater Dei

e Ingresso: gratuito fino ad esaurimento posti

Un concerto per la Festa della Mamma tra tradizione e repertori contemporanei

Ancora una volta l’Associazione Musicale Corale Polifonica Mater Dei si impegna per promuovere il canto corale sul nostro territorio, e proporre appuntamenti di musica e cultura, coinvolgendo ogni fascia di età, dai bambini, ai giovani ed agli adulti. L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti.