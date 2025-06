Reggio, ecco New Krasty: la nuova rosticceria che conquista il palato

Se siete alla ricerca di un angolo dove il sapore si fa protagonista, New Krasty è il posto che fa per voi.

La rosticceria appena inaugurata nel quartiere di Pellaro è un mix perfetto di tradizione e innovazione, con piatti preparati con ingredienti freschi e di qualità. Un viaggio di gusto che va dalla rosticceria alla gastronomia, passando per hamburger succulenti e le immancabili pizze, il tutto in un ambiente accogliente e familiare.

New Krasty: un menù per ogni gusto

New Krasty è pensato per chi cerca una pausa saporita e veloce senza rinunciare alla qualità. Il locale offre una varietà di piatti che spaziano dalla rosticceria, con prodotti caldi e fragranti, alla gastronomia, perfetta per una cena gustosa e informale, disponibile anche su ordinazione.

Per chi ama gli hamburger, New Krasty propone preparazioni con carne selezionata e farciture ricche, che vi faranno venire l’acquolina in bocca.

E per chi non rinuncia alla tradizione, New Krasty è anche pizzeria. Al timone del forno, Manuel Talè, pizzaiolo con comprovata esperienza nella ristorazione. Le sue pizze, vi conquisteranno al primo morso, grazie ad un impasto leggero e ingredienti freschi e di qualità.

La rosticceria, un mondo di sapore

La rosticceria di New Krasty è uno dei punti di forza della nuova attività. Questo grazie anche ad una vasta gamma di prodotti. Si parte dagli arancini, proposti in tutti i tipi: dal classico ragù, ai più creativi come porcini e salsiccia, nduja, bianchi, pistacchio e mortadella, fino alla versione con salsiccia e peperoni. Ogni morso è una sorpresa di sapori che racconta la tradizione siciliana e quella calabrese, con un tocco di originalità.

Ci sono poi le classiche crocchette di patate, proposte anche nella versione con nduja, o con mortadella e pistacchio, per chi cerca una combinazione di gusti più audace.

Ma la rosticceria di New Krasty non si ferma qui: la proposta include anche prodotti da forno in vari gusti, ideali per uno spuntino veloce o da portare a casa. E per i più golosi, sono disponibili anche pizze in teglia, preparate con lo stesso impegno e qualità.

Un giovane chef che crede nel futuro di Reggio

Alla base di New Krasty c’è la passione e l’esperienza di Giuseppe Bonsignore, un giovane chef che ha scelto di restare a Reggio Calabria per dar vita a un progetto che parla alla sua città e alla sua gente.

Con una solida esperienza alle spalle, Giuseppe ha deciso di aprire la sua attività a Pellaro, dimostrando che anche qui, nell’estremo sud, le opportunità di crescita, se non ci sono, le si creano. Al suo fianco, nella gestione del locale, c’è Rosà Saccà, sua moglie, che collabora attivamente al progetto, contribuendo con il suo supporto e la sua passione.

Con l’apertura di New Krasty, Pellaro si arricchisce di una nuova proposta gastronomica che non solo soddisfa il palato, ma crea un’esperienza che va oltre il semplice pasto, unendo qualità, tradizione e innovazione.

Maggiori Informazioni

New Krasty si trova in via Nazionale Pellaro Traversa H – Reggio Calabria.

Segui la pagina Instagram per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità.

Il locale è aperto a cena, con un servizio rapido e cortese, per soddisfare ogni esigenza. Inoltre, è possibile ordinare gastronomia su ordinazione per chi desidera piatti pronti da gustare a casa.