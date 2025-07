Campionati Italiani Giovanili di Dama Italiana. I risultati degli atleti calabresi

Dal 27 al 29 giugno scorsi presso l’Hotel Capital di Chianciano Terme (Si), si sono svolti i 45

Campionati Italiani Giovanili di Dama Italiana, organizzati dalla Federazione Italiana Dama diretta

dal Presidente Nazionale Carlo Bordini.

Fra i 60 partecipanti, un nutrito gruppo di giovani damisti calabresi in rappresentanza dell’A.s.d.

Circolo Damistico Bovese “Luigi Condemi”, dell’A.s.d. ”Il Bianco e il nero” e dell’A.s.d. Circolo

damistico “Nuovi Orizzonti” accompagnati da genitori, dal Presidente Regionale Calabrese della

Federazione Italiana Dama Antonino Cilione e dal Vice Presidente Eugenio Valente.

Al termine della due giorni di sana competizione all’insegna dell’amicizia, della lealtà e del rispetto

dell’avversario, non potevano mancare i risultati, frutto del lavoro dei circoli damistici calabresi

che da sempre si distinguono a livello nazionale nell’attività giovanile.

Nel gruppo Cadetti è Vittoria Giorgia Coppolino, studentessa del Liceo Scientifico “Leonardo Da

Vinci” a conquistare il terzo gradino del podio, l’ennesimo risultato utile da quando partecipa ai

campionati italiani giovanili. Giova ricordare che la Coppolino oltre a un tiolo italiano giovanile

conquistato nel 2022, lo scorso anno ha conquistato il titolo assoluto femminile, titolo sfiorato

anche lo scorso mese di maggio quando, dopo aver concluso il torneo imbattuta e a pari punti con

la vincitrice, il quoziente non le ha sorriso.

Nel gruppo Prime Mosse il giovanissimo Jacopo Pio Cilione (7 anni), studente dell’Istituto

Comprensivo “Cassiodoro Don Bosco” alla sua prima esperienza ai campionati giovanili, riesce

contro ogni previsione a conquistare un meritatissimo terzo posto contro che si sono approcciati al

nobile gioco della dama già da qualche anno.

Chiusa la parentesi campionati giovanili, il prossimo appuntamento con la dama è per sabato 26 e

domenica 27 luglio quando, in occasione del 2 Memorial “Enzo Caccamo”, damisti provenienti da

tutto lo stivale, si contenderanno l’ambito trofeo nei 5 gruppi di gioco previsti.