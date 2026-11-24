Si è iniziato a Camigliatello giovedì, con la conferenza stampa di presentazione del Torneo di Goalball, organizzato con contributi regionali dalla società Olimpia di Rende di Giovanni Bilotti, che ha visto la presenza nella città silana di circa duecento atleti ed accompagnatori provenienti da tutta Europa, oltre ai vertici della Federazione italiana e del Comitato Paralimpico Calabria.

Il torneo di boccia paralimpica a Gioia Tauro

Si passa per Gioia Tauro, dove alla presenza del Presidente Nazionale SIP Vincenzo Santucci, si è svolto il Torneo Italiano di Boccia Paralimpica. Anche nella ridente città calabrese erano presenti i più forti atleti italiani che si contendono un posto alle Paralimpiadi di Los Angeles. Un ringraziamento va fatto alla Federazione Bocce Calabrese, nel suo Presidente Francesco D’Ambrosio e nel delegato all’attività paralimpica Antonino Canale, e alla straordinaria organizzatrice Barbara Sidoti e al suo staff che, con impegno e dedizione, riescono a valorizzare attraverso lo sport paralimpico il territorio calabrese.

Il Trofeo Anassilaos al Teatro Odeon di Reggio Calabria

Si arriva a Reggio Calabria, dove ha avuto la sua presentazione al Teatro Odeon, alla presenza di 600 studenti provenienti dai licei sportivi della città, il Trofeo Anassilaos. Anche qui la forza e la determinazione del Presidente Marco Polimeni di Italica Sport hanno fatto in modo che gli atleti olimpici e paralimpici di varie discipline sportive si potessero confrontare, alla presenza di testimonials di straordinaria importanza quali Federico Magnini ed Alessio Sakura.

Venerdì, sul palco del Teatro Odeon, erano presenti in rappresentanza della Regione Calabria l’Assessore allo Sport, avv. Eulalia Micheli, in rappresentanza del Sindaco di Reggio Calabria l’avv. Fabio Colella, il coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino e del CONI Antonio Eraclini, oltre ai rappresentanti della Regione, Sabina Cannizzaro.

Il messaggio emerso dalla settimana

Da questa settimana è emerso che lo sport è un veicolo essenziale per abbattere le barriere e che, attraverso il rispetto delle regole, i giovani d’oggi possono confrontarsi realmente e non attraverso falsi idoli quali i social: le palestre come luogo di aggregazione e come modo per creare una vera e propria società civile.

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, Antonino Scagliola, ha dichiarato che questo è un momento particolarmente importante per una definitiva svolta, affinché lo sport abbia un linguaggio universale che dia la possibilità a tutti i popoli di confrontarsi non attraverso le guerre, ma attraverso il sano agonismo sportivo.

Testimonianza altrettanto importante quella dell’europarlamentare Giusi Princi, che ha sottolineato come lo sport cambia le coscienze e fa sì che tutti si sentano uguali.