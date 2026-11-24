Fili bianchi e rossi, sorrisi e tempo donato alla comunità. Le volontarie del borgo calabrese preparano a mano gli addobbi che renderanno speciale la piazza del Paese

Non servono sempre grandi installazioni luminose o decorazioni spettacolari per raccontare la magia del Natale. A volte bastano un gomitolo di lana, un uncinetto e la voglia di stare insieme.

A San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, l’atmosfera delle feste inizia a prendere forma attraverso un’iniziativa che profuma di tradizione, appartenenza e condivisione. Un gruppo di volontarie sta realizzando a mano i centrini bianchi e rossi che presto abbelliranno Piazza Selvaggi, regalando al borgo calabrese un Natale dal sapore autentico.

Un Natale cucito a mano, tra tradizione e sorrisi

Sedute sui gradini di una scalinata, tra gomitoli colorati, cesti pieni di centrini e qualche chiacchiera, le volontarie lavorano all’uncinetto. Punto dopo punto, prendono forma le decorazioni destinate alla piazza. A raccontare questi momenti è la Pro Loco di San Marco Argentano, attraverso un video condiviso sui social. Immagini semplici, spontanee, capaci di raccontare qualcosa che va ben oltre i preparativi natalizi.

C’è il valore delle piccole cose, il fascino di un’antica arte manuale e il piacere di ritrovarsi. C’è quella dimensione umana che rende speciali i piccoli borghi della Calabria, dove il Natale diventa un’occasione per riscoprire il senso di comunità.

La magia del tempo donato agli altri

Dietro ogni centrino ci sono pazienza, dedizione e, soprattutto, tempo sottratto ai propri impegni per regalarlo alla collettività.

“Ci sono preparativi che raccontano molto più di una semplice decorazione. Raccontano il tempo donato, la voglia di esserci e il piacere di fare qualcosa di bello per la propria comunità”.

Un ringraziamento speciale è rivolto proprio alle protagoniste dell’iniziativa:

“A loro va il nostro grazie più sincero, perché è proprio da gesti come questi che nasce la magia del Natale”.

Piazza Selvaggi si prepara a vestirsi di Natale

Presto il risultato di questo lavoro collettivo sarà sotto gli occhi di cittadini e visitatori. La piazza di San Marco Argentano si vestirà di bianco e rosso, custodendo in ogni decorazione un piccolo pezzo della storia e dell’impegno di queste donne.

In un mondo che corre veloce, San Marco Argentano riscopre la bellezza delle cose fatte lentamente, con cura e con amore per il proprio paese.

Perché, come ricorda la stessa Pro Loco, “il bello di una comunità è costruire qualcosa insieme“.

E forse è proprio questo il volto più autentico del Natale.