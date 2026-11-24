I Bronzi di Riace si vedono al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 20, con ultimo ingresso alle 19:30. Il biglietto intero costa 10 euro e il lunedì il museo è chiuso, secondo le informazioni ufficiali del museo consultate il 23 novembre 2026.

In breve

Orari: martedì-domenica, 9-20; ultimo ingresso alle 19:30; lunedì chiuso

Biglietto intero 10 euro, giovani tra 18 e 25 anni 2 euro, gratis sotto i 18 anni

Sala dei Bronzi a ingresso contingentato; la visita autonoma dura in media un’ora e mezza

Quanto costa il biglietto per vedere i Bronzi di Riace?

L’ingresso ordinario per gli adulti costa 10 euro. Il sito del MArRC indica le tariffe in vigore dal 1° luglio 2024, quindi conviene controllarle prima della visita. Le principali:

ridotto giovani (18-25 anni): 2 euro

MArRC Slim, con accesso dalle ore 18 fino alla chiusura: 5 euro

MArRC Gold, abbonamento nominativo annuale con ingressi illimitati: 22 euro

ingresso gratuito per chi ha meno di 18 anni e per le categorie previste dal D.M. 507/1997

I biglietti si acquistano alla biglietteria del museo entro le 19:30 oppure online. Per gruppi e scolaresche la prenotazione è obbligatoria, telefonando al 06 39967600.

Come funziona la visita alla Sala dei Bronzi?

L’accesso alla Sala dei Bronzi di Riace e di Porticello è regolamentato per motivi di conservazione: l’ingresso è contingentato e preceduto da una sosta negli spazi filtro, nei quali si seguono le indicazioni del personale di sala.

Il museo mette a disposizione un deposito bagagli gratuito. Sono ammessi i cani di piccola taglia tenuti in braccio o in trasportino, mentre i cani guida per persone con disabilità sono sempre ammessi. Ci sono percorsi accessibili, ascensori e materiali tattili e audioguide per non vedenti e ipovedenti.

Che cosa sono i Bronzi di Riace?

Sono due statue greche in bronzo del V secolo a.C., scoperte nell’agosto del 1972 a Riace Marina, a 8 metri di profondità, e recuperate da Stefano Mariottini. Dopo il primo intervento a Reggio Calabria furono restaurate a Firenze e poi di nuovo al museo, come ricorda la pagina dedicata del MArRC.

Le statue sono alte quasi due metri e sono realizzate con la tecnica della fusione a cera persa. Gli occhi sono in calcite e pasta vitrea, le labbra e i dettagli anatomici in rame e argento. Non è ancora certo se rappresentino atleti, eroi o divinità: gli studi sulle terre di fusione indicano una provenienza greca, rispettivamente dall’Attica e dall’Argolide.

Intorno ai due guerrieri continuano a nascere progetti e storie. Il museo ha portato i Bronzi e il patrimonio digitale alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, mentre Paolo Di Giannantonio ha dedicato loro un libro d’avventura per ragazzi.

Come arrivare al MArRC dalla stazione, dal porto e dall’aeroporto?

Il museo si trova in pieno centro, in via Vollaro, vicino a piazza Indipendenza. Secondo le indicazioni ufficiali:

dalla stazione di Reggio Calabria Lido si arriva in piazza Indipendenza e il museo è a circa due minuti a piedi

dalla stazione Centrale si prende via Bixio, poi via Pepe e corso Vittorio Emanuele, fino a via Vollaro

dal terminal degli aliscafi bastano circa 10 minuti a piedi, risalendo fino a viale Genoese Zerbi

dall’aeroporto passano le linee urbane 27, 28, 113, 115, 118, 119 e 122

in auto, dall’A3 si esce a Reggio Calabria Porto, si percorre viale Genoese Zerbi fino alla rotonda di piazza Indipendenza e si sale in via Vollaro: il museo è subito a sinistra

Cosa vedere al MArRC oltre ai Bronzi

Fino al 31 dicembre 2026 il museo ospita la mostra internazionale Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca, nata dopo la prima tappa al Museo dell’Acropoli di Atene. Il biglietto MArRC Plus, da 13 euro, consente l’accesso al museo e alle mostre quando queste sono a pagamento.

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Domande frequenti sulla visita ai Bronzi di Riace

Il museo è aperto il lunedì?

No. Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 20 e la biglietteria chiude alle 19:30. Eventuali aperture straordinarie o chiusure temporanee vengono comunicate sul sito e sui canali social ufficiali del museo.

Quanto dura la visita?

La visita autonoma dura in media un’ora e mezza. Con la visita guidata il tempo cambia in base al percorso scelto. Le visite guidate si prenotano via mail a edu@coopculture.it o ai numeri 848 082408 e 06 39967600, meglio con almeno una settimana di anticipo.

Chi entra gratis?

Entrano gratuitamente tutti i cittadini con meno di 18 anni e le categorie previste dal D.M. 507/1997. I giovani tra 18 e 25 anni pagano un biglietto ridotto da 2 euro.

Dati aggiornati al 23 novembre 2026. Foto: Benjamin Smith / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.