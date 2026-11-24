Martire del IV secolo con la torre per simbolo, è patrona di vigili del fuoco, artiglieri e minatori: a Pellegrina di Bagnara la festa è messa, processione e luminarie

Santa Barbara si festeggia il 4 dicembre, e nel reggino la ricorrenza ha un volto preciso: a Pellegrina, frazione di Bagnara Calabra sulla Costa Viola, la comunità si stringe ogni anno attorno alla statua della santa, tra messa, processione e luminarie. È la stessa santa che il 4 dicembre festeggiano anche i Vigili del Fuoco, la Marina Militare e i minatori.

In breve

Santa Barbara è una martire dell’inizio del IV secolo, celebrata il 4 dicembre

È patrona di artiglieri, Genio Militare, Marina Militare, minatori e vigili del fuoco

Il suo simbolo è la torre; a Pellegrina di Bagnara la festa comprende messa, processione e giochi di luce (dati aggiornati al 22 novembre 2026)

Chi era Santa Barbara

Barbara è una martire vissuta all’inizio del IV secolo. Le leggende greche, di età incerta, la collocano in luoghi diversi, più spesso a Nicomedia. In Oriente il suo culto è poco documentato; in Occidente risale ai secoli VII-VIII.

La più antica immagine citata dalla Treccani è una pittura dell’VIII secolo nella chiesa di Santa Maria Antiqua, nel Foro romano. Il suo attributo iconografico è una torre, ed è la torre che si riconosce anche nella statua portata in processione.

Di chi è patrona Santa Barbara

La Treccani elenca i suoi patronati: artiglieri, almeno dal 1529, Genio Militare, Marina Militare, minatori e vigili del fuoco. Il suo nome è anche quello del deposito di munizioni, soprattutto sulle navi.

Per questo il 4 dicembre molte celebrazioni hanno carattere civile oltre che religioso. A Reggio, nel 2022, CityNow ha dato conto delle celebrazioni per la patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina.

Come si festeggia a Pellegrina di Bagnara

A Pellegrina la devozione è custodita dalla Congrega di Santa Barbara. Nel dicembre 2025, come riportato da CityNow, nella chiesa di Maria Santissima Annunziata sono arrivate centinaia di fedeli per la celebrazione eucaristica, seguita dalla processione della sacra effige e dai festeggiamenti civili con giochi di luci e fuochi d’artificio.

Alla funzione erano presenti il parroco Giuseppe Saraceno e il priore della Congrega Giuseppe Marino, insieme al sindaco di Bagnara Adone Pistolesi. Qualche mese prima, a febbraio 2025, la Congrega aveva consegnato una targa al sindaco metropolitano per l’impegno nelle celebrazioni.

La data della ricorrenza liturgica è il 4 dicembre, che nel 2026 cade di venerdì.

Domande frequenti

Quando si festeggia Santa Barbara?

Il 4 dicembre. È la data riportata dalla Treccani e quella in cui si ritrovano le celebrazioni dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare e delle comunità che la venerano come patrona.

Perché la sua immagine ha una torre?

La torre è il suo attributo iconografico, indicato dalla Treccani. Compare nelle raffigurazioni della santa, come nella statua che a Pellegrina di Bagnara viene portata in processione.

Di quali categorie è patrona?

Di artiglieri, Genio Militare, Marina Militare, minatori e vigili del fuoco, secondo la Treccani.