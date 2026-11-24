Fino al 30 novembre i weekend con lavori tra Lamezia e Amantea, fino al 12 dicembre il cantiere a Villa San Giovanni: anticipi e cancellazioni su Alta Velocità, Intercity e regionali

I treni Reggio Calabria per Roma, Milano, Torino e Venezia cambiano orario in più giornate per due interventi sulla rete: fino al 30 novembre 2026 la manutenzione programmata tra Lamezia Terme e Amantea nei fine settimana, fino al 12 dicembre 2026 i lavori nella stazione di Villa San Giovanni. Alcuni treni partono prima, altri arrivano più tardi, qualcuno non circola per un tratto.

In breve

Fino al 30 novembre, il sabato, la domenica e il lunedì, i lavori tra Lamezia Terme Centrale e Amantea portano anticipi, limitazioni di percorso e deviazioni per treni Alta Velocità, Intercity e regionali

Fino al 12 dicembre i lavori a Villa San Giovanni anticipano la partenza da Reggio di alcuni Intercity e di alcuni Alta Velocità

L’orario va controllato treno per treno nei prospetti di RFI e Trenitalia (dati aggiornati al 22 novembre 2026)

Quali treni cambiano orario fino al 30 novembre?

Secondo l’avviso di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), in vigore dal 7 al 30 novembre 2026, il sabato, la domenica e il lunedì i lavori di manutenzione programmata tra Lamezia Terme Centrale e Amantea comportano modifiche d’orario, anche con anticipi, limitazioni di percorso e deviazioni. Le giornate ancora interessate sono domenica 22, lunedì 23, sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 novembre.

Per i treni di Trenitalia tra Reggio Calabria Centrale e Roma, Milano, Torino e Venezia, gli anticipi in partenza da Reggio riguardano le domeniche 8, 15, 22 e 29 novembre. Anche Italo anticipa alcune partenze, e quattro suoi treni (ITA 8111, 8192, 8134 e 8143) in alcune giornate sono cancellati tra Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Le domeniche dall’8 al 29 novembre cambiano anche alcuni Intercity e Intercity Notte tra Roma, Torino e Reggio Calabria, con anticipi o tempi di viaggio più lunghi.

Sui regionali cambiano gli orari di alcuni treni tra Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme, Cosenza, Paola e Sapri, oltre ai collegamenti tra Melito di Porto Salvo, Reggio e Villa San Giovanni. Il lunedì, dal 9 al 30 novembre, il regionale R 5550 Reggio Calabria Centrale-Cosenza anticipa gli orari e termina a Paola; da Paola a Cosenza viaggia un nuovo treno, l’R 4919.

Fino a quando durano i lavori a Villa San Giovanni?

Dal 5 settembre al 12 dicembre 2026, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Villa San Giovanni, Trenitalia ha variato gli orari di diversi treni sulla linea tra Reggio Calabria e Roma, Milano, Torino e Venezia, con possibili allungamenti dei tempi di viaggio.

Gli Intercity 550, 552 e 560 da Reggio Calabria anticipano la partenza nella tratta fino a Villa San Giovanni. In arrivo a Reggio posticipano l’orario gli iCn 795 e gli iC 551, 553, 555, 561 e 1589.

Tra i treni Alta Velocità, il FR 9658 per Milano Centrale parte da Reggio alle 12:07 invece che alle 12:09, il FR 8868 per Roma Termini alle 14:16 invece che alle 14:18 e il FR 8332 per Roma Termini alle 15:48 invece che alle 15:50.

Nell’avviso Trenitalia i lavori sono descritti solo come potenziamento infrastrutturale. La stazione è il nodo di scambio tra treno e traghetti per la Sicilia: nel maggio 2022 Regione Calabria, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e RFI avevano firmato un protocollo d’intesa per riqualificarla e riorganizzarne le aree esterne.

Come controllare il proprio treno

Gli avvisi RFI allegano tre prospetti, uno per l’Alta Velocità, uno per gli Intercity e uno per i regionali, con ogni treno e le fermate modificate. Trenitalia indica che i propri canali di vendita sono aggiornati. Conviene verificare numero del treno e data prima di partire, soprattutto nei fine settimana.

Sul fronte dei costi, il 12 novembre AvantiCalabria ha chiesto un tetto ai prezzi dei treni per le festività natalizie. Per le informazioni ufficiali sui servizi resta il sito di Trenitalia con gli avvisi sui lavori programmati.

Domande frequenti

Fino a quando valgono le modifiche ai treni da Reggio Calabria?

Fino al 30 novembre 2026 per il sabato, la domenica e il lunedì, secondo l’avviso RFI, e fino al 12 dicembre 2026 per i lavori a Villa San Giovanni, secondo Trenitalia. Per le date successive vanno consultati i nuovi avvisi.

Quali treni cambiano orario?

Alta Velocità, Intercity, Intercity Notte e regionali tra Reggio Calabria Centrale e Roma, Milano, Torino e Venezia, oltre ai regionali verso Lamezia Terme, Cosenza, Paola e Sapri e ai collegamenti tra Melito di Porto Salvo, Reggio e Villa San Giovanni.

Dove si trovano gli orari aggiornati?

Nei prospetti allegati all’avviso RFI nella sezione Infomobilità e nell’avviso sui lavori programmati pubblicato da Trenitalia. Ogni prospetto indica il numero del treno, la data e le stazioni con l’orario modificato.