Un anno di sogni, emozioni e abiti speciali. L'atelier di Agnese Bertullo festeggia il suo primo compleanno con due giornate dedicate a spose e sposi, nuove collezioni e una magica estrazione che può regalare persino l'abito dei sogni

Una candelina accesa. Un sorriso che tradisce l’emozione. Un istante di silenzio, prima di esprimere un desiderio. È il primo compleanno di “Come in una Favola Reggio Calabria”. Un sogno che, un anno fa, ha cominciato a brillare nel cuore di Reggio Calabria.

Dodici mesi fa c’era un progetto da realizzare, un’intuizione da seguire, una sfida da affrontare. Oggi ci sono abiti meravigliosi, emozioni custodite davanti a uno specchio e tante storie d’amore che hanno trovato, tra le pareti dell’elegante atelier di via Demetrio Tripepi, un piccolo capitolo della propria favola.

Perché ci sono sogni che si avverano una volta sola. E altri che, una volta realizzati, continuano a far sognare anche gli altri.

È proprio questo il desiderio che accompagna Agnese Bertullo: continuare a regalare alle future spose e ai futuri sposi quell’emozione indescrivibile che si prova quando, indossando un abito, ci si guarda allo specchio e si capisce di aver trovato quello giusto.

E per festeggiare questo primo traguardo, la titolare dell’atelier reggino ha deciso di capovolgere una delle tradizioni più belle dei compleanni: questa volta, a ricevere il regalo non sarà chi spegne la candelina, ma chi parteciperà alla festa.

Il 27 e 28 novembre, infatti, “Come in una Favola Reggio Calabria” aprirà le sue porte per due giornate speciali, tra brindisi, nuove collezioni, abiti prestigiosi a prezzi outlet e una sorpresa che sembra uscita proprio da un racconto romantico: la possibilità di vincere gratuitamente l’abito dei propri sogni.

Perché, in fondo, cosa c’è di più bello che festeggiare il proprio sogno aiutando qualcun altro a realizzare il suo?

Un anno di sogni realizzati

Come in una Favola Reggio Calabria compie un anno. È già passato un anno dalla nostra apertura, ci teniamo tantissimo a festeggiare con tutti voi”, racconta Agnese, invitando la città a condividere questo momento speciale.

E per un anniversario così importante non poteva mancare una festa all’altezza del nome dell’atelier.

Due giorni di festa, tra brindisi, nuove collezioni e sorprese

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 27 novembre, alle ore 9.30, quando l’atelier di via Demetrio Tripepi aprirà le sue porte per dare ufficialmente il via ai festeggiamenti.

Ad accogliere gli ospiti ci saranno un brindisi, il tradizionale taglio della torta e un piccolo buffet dolce. Un momento da condividere con clienti, amici e curiosi, che potranno anche approfittarne per ammirare le nuove collezioni.

Ma la festa non finirà qui. Il buffet accompagnerà anche la giornata di sabato 28 novembre, mentre entrambe le date saranno caratterizzate da speciali iniziative promozionali.

Venerdì 27 sarà il giorno degli sposi, sabato 28 quello delle future spose. Due appuntamenti distinti, pensati per dedicare a ciascuno dei protagonisti del matrimonio il tempo e l’attenzione che merita.

Per partecipare alle vendite promozionali sarà necessario prenotare anticipatamente il proprio appuntamento. E proprio durante la scelta dell’abito arriverà il momento più sorprendente.

L’estrazione da favola: quando il regalo di compleanno lo riceve chi sceglie l’abito

Immaginate di trovarvi davanti allo specchio. L’abito è quello giusto. Il taglio, i dettagli, il modo in cui cade sul corpo: tutto sembra raccontare esattamente ciò che avevate immaginato. Avete finalmente trovato il vestito che indosserete in uno dei giorni più importanti della vostra vita. E se, proprio in quel momento, scopriste di poterlo avere gratuitamente?

“Tutti gli sposi che si prenoteranno potranno vincere l’abito dei loro sogni o comunque parteciperanno a un’estrazione in cui tutte le palline sono vincenti, dunque avranno uno sconto garantito fino al 50% dal prezzo di cartellino” ha spiegato Agnese Bertullo.

E c’è un dettaglio che rende l’iniziativa ancora più interessante: la promozione riguarderà anche i nuovi arrivi, permettendo ai clienti di scoprire le ultime proposte disponibili e partecipare all’estrazione.

Il segreto di una favola alla portata di tutti

Se l’estrazione rappresenta la sorpresa del compleanno, la vera forza di “Come in una Favola Reggio Calabria” rimane la filosofia che ha accompagnato il brand fin dalla sua nascita.

Rendere accessibile il sogno di indossare un abito prestigioso.

All’interno dell’atelier reggino, le future spose possono scoprire modelli di importanti collezioni, abiti eleganti e ricercati, proposti a prezzi outlet con sconti che possono raggiungere il 70-80% rispetto al prezzo originale di cartellino.

E non si tratta soltanto di abiti da sposa.

Le collezioni comprendono abiti da sposo, proposte da cerimonia per donna e uomo e abiti eleganti per bambina, con una selezione pensata per accompagnare tutta la famiglia nei momenti più importanti.

Dallo stile romantico a quello più essenziale, dai modelli classici alle proposte contemporanee, l’atelier offre diverse possibilità per interpretare il proprio gusto e la propria personalità.

A completare l’esperienza ci sono la consulenza dedicata e l’attenzione alla vestibilità, per accompagnare ogni cliente nella ricerca dell’abito giusto.

Una candelina spenta, mille nuovi sogni da realizzare

Tra pochi giorni, le porte dell’atelier si apriranno ancora una volta per accogliere emozioni, sorrisi e nuove storie da raccontare.

Per Agnese Bertullo, il primo compleanno rappresenta un traguardo importante, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo.

Per le future spose e i futuri sposi reggini, invece, sarà l’occasione per entrare in un mondo fatto di eleganza, scoprire le nuove collezioni e tentare la fortuna con un’estrazione che potrebbe trasformare un desiderio in un regalo.

E allora quella candelina, spenta con un soffio e un sorriso, assume un significato ancora più bello.

Perché il desiderio di Agnese si è già avverato. Adesso tocca a quello di chi sogna l’abito perfetto.

Come partecipare ai festeggiamenti

L’appuntamento è presso Come in una Favola Reggio Calabria, in via Demetrio Tripepi 103-105.

Venerdì 27 novembre, dalle ore 9.30, brindisi inaugurale, taglio della torta e buffet dolce, con ingresso aperto a chi desidera festeggiare il primo anniversario dell’atelier. A seguire, giornata promozionale dedicata agli sposi.

Sabato 28 novembre, secondo giorno di festeggiamenti con buffet dolce e appuntamenti promozionali dedicati alle future spose.

Per partecipare alle vendite promozionali e all’“Estrazione da favola” è richiesta la prenotazione anticipata.

Per informazioni e prenotazioni: 327 611 8681.

L’atelier è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 20, con orario continuato.