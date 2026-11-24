Reggina: il programma degli allenamenti settimanali. Si inizia a porte chiuse
Momento difficile per la squadra amaranto. Oggi si analizzerà la pessima prestazione di Palermo cercando risposte dai calciatori
24 Novembre 2026 - 09:40 | Redazione
As Reggina 1914 comunica che gli allenamenti della prima squadra in programma mercoledì 25 e giovedì 26 novembre saranno aperti a tifosi e organi d’informazione. L’allenamento di domani, martedì 24 novembre, si svolgerà a porte chiuse, così come quelli di venerdì 27 e sabato 28 novembre.
Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.
Mercoledì 25 novembre: mattina ore 10:30
Giovedì 26 novembre: mattina ore 10:30.
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